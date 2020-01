AMD Cleanup Utility 2.1

Das AMD Cleanup Uti­li­ty (frü­her AMD Clean Unin­stall Uti­li­ty) steht in der Ver­si­on 2.1 zum Down­load bereit. Es ent­fernt jeg­li­che AMD-bezo­ge­nen Trei­ber sowie Regis­try- oder Win­dows-Dri­ver­Sto­re-Ein­trä­ge aus dem Sys­tem. Aus­ge­nom­men sind AMD-Chip­satz­trei­ber­kom­po­nen­ten wie GPIO, SATA, USB usw..

Das AMD Cleanup Uti­li­ty hilft, das Sys­tem auf eine erfolg­rei­che Trei­ber­instal­la­ti­on vor­zu­be­rei­ten, soll­te aber nur ver­wen­det wer­den, wenn die nor­ma­le Deinstal­la­ti­on über die Opti­on “Pro­gram­me und Funk­tio­nen” der Win­dows-Sys­tem­steue­rung nicht erfolg­reich war.

“The AMD Cleanup Uti­li­ty is desi­gned to tho­rough­ly remo­ve any pre­vious­ly instal­led AMD dri­ver files, regis­tries, and dri­ver store from sys­tems run­ning Micro­soft Win­dows® 7 and later. The cleanup pro­cess inclu­des remo­ving AMD dis­play and audio dri­vers as well as AMD soft­ware com­pon­ents but does not remo­ve AMD chip­set dri­ver com­pon­ents such as GPIO, SATA, USB, etc.”