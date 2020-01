Distributed Computing: “Kill The Cancer Challenge 2020” startet

Am 1. Febru­ar um 1:00 Uhr (MEZ) star­tet die “Kill The Can­cer Chal­len­ge 2020” an der wir mit unse­rem Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting Team teil­neh­men. Im Rah­men des Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting Pro­jek­tes World Com­mu­ni­ty Grid bzw. des­sen Unter­pro­jekt Map­ping Can­cer Mar­kers kann man bei der Erfor­schung von Mar­kern von ver­schie­de­nen Krebs­ar­ten hel­fen. Pas­send dazu haben die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen heu­te einen Bericht über die Erkennt­nis­se des Pro­jek­tes ver­öf­fent­licht.

Das Pro­jekt will die Bio­mar­ker von drei ver­schie­de­nen Krebs­ar­ten unter­su­chen: Lun­gen­krebs, Eier­stock­krebs und Sar­ko­me (bös­ar­ti­ge Geschwulst). Die Daten zum Lun­gen­krebs wur­den bereits bear­bei­tet und die Bear­bei­tung der Daten zum Eier­stock­krebs nähert sich dem Ende, so dass man dort bereits die Daten für die Sako­me vor­be­rei­tet. Wobei deren Daten­ba­sis von der Kom­ple­xi­tät her noch höher anzu­sie­deln ist, als die der bei­den vor­her­ge­hen­den Unter­su­chun­gen.

Dabei wur­den durch die Dis­tri­bu­ded Com­pu­ting Teil­neh­mer für den Lun­gen­krebs bereits über sechs Bil­lio­nen Signa­tu­ren von Bio­mar­kern unter­sucht. Genaue­re Details zu den Bio­mar­ken fin­det Ihr in dem Bericht.

Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting ist also nicht nur die Suche nach Außer­ir­di­schen oder deren Signa­len, wie etwa bei Seti@Home, son­dern auch die Unter­stüt­zung bei der Erfor­schung von Krank­hei­ten. Wer will kann mit sei­nem eige­nen PC dazu bei­tra­gen:

Hil­fe zur Teil­nah­me und bei Fra­gen fin­det ihr bei uns im Forum: Kill the Can­cer Chal­len­ge 2020.