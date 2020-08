Core Temp 1.16

Core Temp ist ein klei­nes Win­dows-Tool, mit dem man die Tem­pe­ra­tur des Pro­zes­sors über­wa­chen kann. Es zeigt dabei die Tem­pe­ra­tur jedes Pro­zes­sor­kerns an. Außer­dem kön­nen die Tem­pe­ra­tu­ren mit­ge­loggt oder ein soge­nann­ter Über­hit­zungs­schutz mit ver­schie­de­nen Optio­nen wie Benach­rich­ti­gung oder Her­un­ter­fah­ren des PCs ein­ge­stellt werden.Seit der Ver­si­on 1.15 wer­den auch AMDs Ryzen 3000 Pro­zes­so­ren unter­stützt.

Chan­ge­log:

- New: Intel 10th genera­ti­on CPU sup­port (Cannon/Ice/Comet Lake)

— New: Packa­ge Power rea­ding for AMD Zen based CPUs

— New: Very preli­mi­na­ry Intel Tiger­la­ke sup­port

— New: Preli­mi­na­ry AMD Renoir sup­port

— New: AMD Picas­so detec­tion

— New: Intel Lakefield detec­tion

- Fix: Sys­tem hangs during ATI SMBus dump in AIDA64

— Fix: Crash when dis­play DPI chan­ges

— Fix: Crash when ope­ning Set­tings dia­log

— Fix: Main win­dow incor­rect­ly resi­zed when dis­play DPI chan­ges

— Fix: High CPU usa­ge on unsup­por­ted Intel CPUs

- Chan­ge: Expand avail­ab­le infor­ma­ti­on on unsup­por­ted Intel CPUs

— Chan­ge: Impro­ve step­ping detec­tion on sup­por­ted Intel CPUs

— Chan­ge: Fre­quen­cy detec­tion chan­ges for Nahelem/Westmere to make it con­sis­tent with newer Intel CPUs