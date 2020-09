AMD kündigt Neuigkeiten zu RDNA2 für den 28. Oktober 2020 an.

AMD #RDNA2 archi­tec­tu­re and Rade­on RX 6000 Seri­es gra­phics cards will bring the best of Rade­on to gamers world­wi­de. Learn more Octo­ber 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m

— Rade­on RX (@Radeon) Sep­tem­ber 9, 2020