AMD EPYCs haben Mainboard-Lock wenn die Hersteller es wollen

Wie Ser­ve­The­Home und auch eini­ge fest­stel­len muss­ten, gibt es ein bis­her nicht bedach­tes “Fea­ture” bei den AMD EPYC CPUs der 7001er und 7002er Serie:

Die Main­board-Her­stel­ler kön­nen die CPUs auf ihren Boards sper­ren. Es soll der Sicher­heit des Sys­tems die­nen.

Wor­um es geht:

Man steckt einen fabrik-neu­en EPYC in ein DELL Board und star­tet das Sys­tem. Beim ers­ten Start brennt sich eine Ein­mal-Siche­rung in die CPU und danach star­tet die CPU nur noch in DELL Boards mit ent­spre­chend signier­tem BIOS. Steckt man danach jedoch die CPU zB in ein ASUS oder ASRock Board star­tet die CPU nicht, die CPU stellt sich tot, bis die­se wie­der in ein DELL Board kommt. Auch Hew­lett-Packard Enter­pri­se soll dies haben.

Pro­blem dar­aus:

Solan­ge man die CPUs inner­halb einer Fir­ma wan­dern lässt (zB inner­halb DELL-Sys­te­me oder HPE-Sys­te­me) funk­tio­niert es. Will man aber eine CPU aus einem sol­chen Sys­tem zie­hen und die­se in ande­re Sys­te­me ste­cken (oder wei­ter­ver­kau­fen) star­ten die CPUs nicht mehr.

Für die Sicher­heit des gesam­ten Sys­tems ist dies gut — für den Zweit­markt und die Umwelt ist dies nicht gut!

Quel­le / Links:

STH Arti­kel dazu (engl.)

STH Video dazu (engl.)