Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.2.9

Der Dis­play Dri­ver Unin­stal­ler (DDU) ist ein Tool für Win­dows Vis­ta SP2, Win­dows 7, Win­dows 8 und Win­dows 10 (bis ein­schließ­lich Build 2004), mit dem sich Gra­fik­trei­ber von AMD, Intel und Nvi­dia sowie Audio­trei­ber von Real­tek bei Pro­ble­men aus dem Sys­tem ent­fer­nen las­sen. AMD selbst bie­tet zum Bei­spiel für die eige­nen Gra­fik­trei­ber das AMD Cleanup Uti­li­ty an.

Der Autor weist dar­auf hin, dass das Tool nur bei Pro­ble­men oder einem Gra­fik­kar­ten­wech­sel benutzt wer­den soll und emp­fiehlt, es im abge­si­cher­ten Modus ein­zu­set­zen. Außer­dem rät er zu einem Back­up und zur Nut­zung der Wie­der­her­stel­lungs­punk­te unter Win­dows.

Chan­ge­log:

DCH Dri­vers: Depro­vi­si­on Packa­ge For All Users befo­re remo­ving the Appx.

AMD-DCH: Sup­port for the remo­val of the AMD Rade­on Soft­ware instal­led from the MS store.

AMD-DCH: new com­mand line argu­ment : ‑Remo­veAM­DCP

NVIDIA: do not remo­ve opencl.dll

INTEL: More Regis­try lef­tover remo­val.

All: Check if Warn the user if .NET 4.5 or hig­her is not instal­led.