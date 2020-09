AMD Radeon Pro Software Enterprise Edition 20.Q3.1 für Windows

Getreu dem Sche­ma von vier Trei­bern pro Jahr — hat AMD im August nun den Rade­on Pro Soft­ware Enter­pri­se Edi­ti­on 20.Q3-Treiber her­aus­ge­bracht. Mit dem 20.Q3.1 folgt nun eine Ver­si­on mit Bug­fi­xes.

Release Notes:

Fixed Issues

Pos­si­ble sys­tem insta­bi­li­ty while adjus­ting Bezel Com­pen­sa­ti­on in Rade­on Pro Advan­ced Set­tings with 4k dis­plays.

Sys­tem insta­bi­li­ty with quad Rade­on Pro WX5100 GPUs.

Known Issues

Pos­si­ble tea­ring while run­ning Modo 14.0 Mul­ti­cast with HMD.

Eye­fi­ni­ty page mis­sing after sleep-resu­me cycle with cer­tain ASUS Dis­play.

UWP Rade­on Set­tings take lon­ger than expec­ted load time.

Feature Support Information

Set­tings Snapshot: New fea­ture that allows to cap­tu­re, import, export and share GPU con­fi­gu­ra­ti­ons to assist with lar­ge sca­le set-up of pro­fes­sio­nal gra­phics work­sta­tion.

Framelock/Genlock: In mul­ti­ple plat­form con­fi­gu­ra­ti­ons whe­re more than one S400 Sync Modu­le is in use, 4K reso­lu­ti­ons at 60Hz and grea­ter are not sup­por­ted.

NOTES :

AMD Dri­ver is DCH Com­pli­ant.

Dri­ver Opti­ons fea­ture is dis­con­ti­nued and will not be sup­por­ted in 20.Q3.1 release. The latest Rade­on™ Soft­ware Adre­na­lin Edi­ti­on 2020 will now pro­vi­de sup­port for the latest Rade­on™ Pro gra­phics seri­es. For more infor­ma­ti­on, click here.

Cross­Fire Pro fea­ture and Seri­al Digi­tal Inter­face (SDI) are not sup­por­ted in 20.Q3.1 release.

When instal­ling this dri­ver for the Micro­soft Win­dows ope­ra­ting sys­tems, the user must be log­ged on as Admi­nis­tra­tor, or have Admi­nis­tra­tor rights to com­ple­te the instal­la­ti­on of Rade­on™ Pro Soft­ware for Enter­pri­se 20.Q3.1.

Packaged Driver Version

Rade­on Pro Soft­ware for Enter­pri­se 20.Q3.1 instal­la­ti­on packa­ge con­tains the fol­lowing dri­ver ver­si­ons for Micro­soft Win­dows® 10, Micro­soft Win­dows® Ser­ver 2019 and Micro­soft Win­dows® Ser­ver 2016.

WHQL Dri­ver Pack­a­ging Ver­si­on: 20.10.27.03

Supported APIs

Rade­on Pro Soft­ware for Enter­pri­se 20.Q3.1 isup­ports the fol­lowing APIs:

OpenGL 4.6

Open­CL™ 2.0

Direc­tX® 12.0

Vul­kan® 1.2

Compatible Operating Systems

AMD Rade­on Pro Soft­ware for Enter­pri­se 20.Q3.1 sup­ports the fol­lowing Micro­soft Win­dows plat­form:

Micro­soft Win­dows® 10 (64-bit ver­si­on)

Micro­soft Win­dows® Ser­ver 2019 (64-bit ver­si­on)

Micro­soft Win­dows® Ser­ver 2016 (64-bit ver­si­on)

For more infor­ma­ti­on inclu­ding Com­pa­ti­bi­li­ty gui­de­li­nes, plea­se refer to the full set of release notes here.