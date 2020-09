Xbox Series X und S ab heute vorbestellbar – Verfügbarkeit Mitte November

Wie ange­kün­digt hat Micro­soft heu­te, 22.09.2020 ab 9 Uhr, sei­nen Ver­triebs­part­nern gestat­tet, die Ange­bo­te der kom­men­den neu­en Spiel­kon­so­len Xbox Seri­es X und Seri­es S frei­zu­schal­ten. Die auf der Micro­soft-Web­sei­te genann­ten offi­zi­el­len Launch­part­ner in Deutsch­land sind neben Micro­soft Deutsch­land selbst Mediamarkt/Saturn, Ama­zon, Otto, Euro­nics, Expert und Game­S­top. Als Lie­fer- bzw. Abhol­da­tum wird uni­so­no der 10.11.2020 ange­ge­ben, was auch dem Markt­start ent­spricht.

Die neue Xbox basiert wie der 2013 ein­ge­führ­te Vor­gän­ger Xbox One auf spe­zi­ell für Micro­soft ange­pass­ter x86-Hard­ware von AMD. Zuletzt waren es Jagu­ar CPU-Ker­ne in Kom­bi­na­ti­on mit einer GCN-GPU, bei der neu­en Xbox kommt eine CPU auf Basis der Zen-2-Archi­tek­tur zum Ein­satz, die von einer RDNA2-GPU mit Ray­t­ra­cing-Sup­port flan­kiert wird. Vom Start weg soll es zwei ver­schie­de­ne Ver­sio­nen geben: ein­mal das Top­mo­dell, die Seri­es X mit 16 GB RAM, 1 TB NVMe-SSD und 52 CUs, die Spie­le in 4K schaf­fen sol­len, für eine UVP von 499 EUR. Das klei­ne­re Modell Seri­es S ist für 1440p-Gaming aus­ge­legt und muss mit 20 CUs und 10 GB RAM aus­kom­men. Zudem ist der Spei­cher­bus des GDDR6-RAMs nur 128 statt 320 Bit breit. Auch die SSD ist mit 512 GB nur halb so groß. Zudem muss die Seri­es S auf ein inte­grier­tes Blu­ray-Lauf­werk ver­zich­ten, wes­halb sie nicht ohne wei­te­res als Blu­ray-Play­er ver­wen­det wer­den kann. Dafür ist sie mit 299 EUR erstaun­lich güns­tig.

Gemein ist bei­den Ver­sio­nen der 8‑Kern-Pro­zes­sor von AMD, der mit 3,8 GHz (3,66 GHz mit SMT) bzw. 3,6 GHz (3,4 GHz mit SMT) lau­fen soll. Wei­te­re tech­ni­sche Details wie Cache, Die­grö­ße, etc. sind der­zeit noch Man­gel­wa­re.