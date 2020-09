Termine für PlayStation 5, XBox Series X und damit auch AMD Radeon RX 6000 fix?

Nach Micro­soft in der Vor­wo­che, hat gestern auch Sony die Ter­mi­ne und Prei­se für die kom­men­den Kon­so­len — die bei­de auf einen Cus­tom SoC mit AMDs Zen 2 und RDNA2-Gra­fik bau­en — bekannt­ge­ge­ben. Die Play­Sta­ti­on 5 erscheint am 12. Novem­ber für 499,99 US-Dol­lar und damit 2 Tage nach der XBox Seri­es X bzw. S. Für PC-Spie­ler sind die­se Ter­mi­ne inter­es­sant, da AMD ange­deu­tet hat­te, dass die Gra­fik­kar­ten der zukünf­ti­gen Rade­on RX 6000 Serie — eben­falls auf Basis von RDNA 2 — vor den Kon­so­len erschei­nen wür­den.

Sony PlayStation 5

Die Play­Sta­ti­on 5 erscheint am 12. Novem­ber und kos­tet 499,99 US-Dol­lar — die Digi­tal Edi­ti­on ohne Lauf­werk ist 100 US-Dol­lar güns­ti­ger. In Euro­pa müs­sen wir aller­dings bis zum 19. Novem­ber war­ten bis sie zu einem Preis von 499,99 Euro erhält­lich ist. Der Vor­ver­kauf soll bei aus­ge­wähl­ten Händ­lern bereits heu­te ab dem 17.09. begin­nen.

Microsoft Xbox Series X und S

2 Tage frü­her wird Micro­soft mit dem Ver­kauf der XBox Seri­es X für 499 Euro und der XBox Seri­es S für 299 Euro star­ten. Hier star­tet der Vor­ver­kauf am 22. Sep­tem­ber — also in 5 Tagen.

AMD Radeon RX 6000

Da AMD in der Ver­gan­gen­heit andeu­te­te, dass die neu­en Gra­fik­kar­ten der Rade­on RX 6000 Serie noch vor den Kon­so­len — die ja eben­falls auf RDNA 2 basie­ren — erschei­nen soll, dürf­ten bei der von AMD für den 28. Okto­ber ange­kün­dig­ten Ver­an­stal­tung dann nicht nur neue bzw. ers­te offi­zi­el­le Infor­ma­tio­nen zur Rade­on RX 6000, son­dern wahr­schein­lich auch eine Bekannt­ga­be des Ver­kaufs­starts für spä­tes­tens Anfang Novem­ber im Raum ste­hen.