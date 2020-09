Zen 3 (“Vermeer”) mit AMD Ryzen 9 5900X und Ryzen 7 5800X?

Nach­dem Red­Ga­ming­Tech bereits in den letz­ten Tagen vom einem Wech­sel des Namens­sche­ma bei AMDs kom­men­den Desk­top­p­ro­zes­so­ren auf Ryzen 5000 sprach, kommt nun vom Autor des amdvb­flash-Tools ein wei­te­rer Hin­weis, dass Zen 3 mit dem Code­na­men “Ver­meer” nicht als Ryzen 4000 erschei­nen wird.

Look, what I’ve found! 🙂 AMD Ryzen 9 5900X (12 Core)

AMD Ryzen 7 5800X (8 Core) — Patrick Schur (@patrickschur_) Sep­tem­ber 16, 2020

Ob dies stimmt, erfah­ren wir in drei Wochen am 8. Okto­ber, wenn AMD in einem Web­cast Neu­ig­kei­ten zu Zen 3 öffent­lich machen wird.