WCG THOR Challenge 2020: 4. Woche startet am Montag den 19.10. um 02:00 (eher 03:00) Uhr

Am Mon­tag den 19.10.2020 geht die World Com­mu­ni­ty Grid Thor Chal­len­ge 2020 in die 4. und wich­ti­ge Woche.

Und jetzt wird es wird ernst. Das Ziel ist es, am Ende den ers­ten Platz zu bele­gen. Lei­der müs­sen wir da erheb­lich zu legen. Rund 40 Jah­re mehr CPU-Zeit gegen­über der 3. Run­de wird benö­tigt. In der 3. Woche haben wir knapp 118 Jah­re und damit Platz 2 errech­net — der Geg­ner jedoch knapp 145 Jah­re. Kurz:

Wir brau­chen mehr Power!

Hin­weis:

Es ist egal was da rech­net, Haupt­sa­che es lie­fert CPU-Zeit und ganz wich­tig: Die Rechen­zeit muss auch gut geschrie­ben sein.

Was wird berech­net:

Alles was WCG her­gibt — es zählt wie­der nur die gut­ge­schrie­be­ne (vali­dier­te) CPU-Rechen­zeit. Mit­rech­nen kann jeder Com­pu­ter, egal wie alt oder “schwach” die­ser sein soll­te, da bei die­sem Wett­be­werb die Rechen­zeit zählt, nicht die Rechen­leis­tung.

Wich­tig:

Die Chal­len­ge beginnt zwar 00:00 UTC was 02:00 MESZ wäre jedoch erst nach dem Sta­tus­up­date bei WCG was schon mal 45 Minu­ten dau­ern kann. Daher am Bes­ten erst nach 03:00 die Wein­kel­ler­tü­ren öff­nen. Die Chal­len­ge­stats wer­den sowie­so nur ein­mal täg­lich aktua­li­siert.

Wer nicht genü­gend Arbeit bekommt — im Forum­thread sind auch Lösun­gen für die Worku­nit­ver­sor­gung ent­hal­ten — manch­mal reicht halt eine Instanz nicht…

Links:

Die Chal­len­ge — 4. Woche

Unser Team bei WCG

Der Chal­len­ge-Thread bei WCG

Der Chal­len­ge-Thread bei uns im Forum