Planet 3DNow! gewinnt die WCG THOR CHALLENGE 2020

In der Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting Welt lief es in der letz­ten Zeit nicht beson­ders gut für die Anhän­ger von Pla­net 3DNow! Nach Jah­ren der Domi­nanz, 5x Gold in Fol­ge beim SG Pent­ath­lon, folg­ten 3 Jah­re mit Sil­ber und zuletzt die­ses Jahr nur noch Bron­ze. Dann fan­den wir die EPYSCHEN 7V12 und so gab einen klei­nen Sil­ber­streif am Hori­zont.

Bei World Com­mu­ni­ty Grid lief die THOR CHALLENGE 2020 in 4 Etap­pen und für P3D ging es end­lich wie­der berg­auf:

Pla­net 3DNow! ist zurück:



Mit den sehr vie­len klei­nen und eini­gen gro­ßen Rechen­ma­schi­nen (Tablets, Mobil­te­le­fo­ne, PCs und was sonst noch irgend­wie rech­nen kann) mach­ten sich die Anhän­ger von Pla­net 3DNow! ans Werk. Und ja, auch das “Klein­vieh” macht reich­lich Rechen­zeit…

Der Weg zum Sieg war ein lan­ger, immer­hin ging die­ser Teil der WCG THOR CHALLENGE über 7 Wochen lang, je 4 akti­ve Wochen mit je einer Woche Pau­se dazwi­schen.

In der ers­ten Woche konn­ten wir mit knapp 72,5 Jah­ren Rechen­zeit den 3. Platz von 135 Teams erlan­gen und kamen in die 2. Run­de mit 48 ver­blei­ben­den Teams.

Gegen­über der ers­ten Woche konn­ten wir in der zwei­ten Woche nur gering­fü­gig zule­gen. Mit knapp 78,6 Jah­ren reich­te es wie­der zur zum 3. Platz, aber wir waren wei­ter für die 3. Run­de.

Unter den ver­blei­ben­den 23 Teams (und dem Orga­ni­sa­tor) erreich­ten wir mit über 117 Jah­ren Rechen­zeit in der drit­ten Woche nun­mehr den 2. Platz – ein gewal­ti­ger Sprung nach vor­ne was die mobi­li­sier­te Rechen­kraft betrifft.

Die Fra­ge war jedoch: Kön­nen die Anhän­ger von Pla­net 3DNow! in Ihren berüch­tig­ten Sofa­rit­zen noch irgend­et­was rechen­fä­hi­ges fin­den? Immer­hin war der Abstand gegen­über Grid­coin gewal­tig… Die Ant­wort war: Aber sicher!

In der fina­len vier­ten Woche zau­ber­ten die Anhän­ger von Pla­net 3DNow! gigan­ti­sche 178,4 Jah­re aus der Sofa­rit­ze, was für den Sieg der dies­jäh­ri­gen WCG THOR CHALLENGE 2020 reich­te. Mal eben die Rechen­leis­tung ver­dop­pelt gegen­über der ers­ten Woche.

Jetzt heißt es neue Kraft sam­meln, denn es gibt ja noch die fünf­te Woche – und da zählt nicht mehr die rei­ne Rechen­zeit son­dern nur noch die erhal­te­nen Punk­te.

