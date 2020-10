AMD Ryzen 5 5600X in Single Thread Performance bei PassMark an Platz 1

Im Früh­jahr 2020 berich­te­ten wir auf Grund eines Hin­wei­ses von Hans de Vries dar­über, dass der Per­fo­mance­Test von Pass­Mark erheb­lich zu Guns­ten von Intel ver­än­dert wor­den war — was dazu führ­te, dass zu die­sem Zeit­punkt der bes­te AMD-Pro­zes­sor in der Rang­lis­te der Sin­gle Thread Per­for­mance nur noch auf Platz 35 auf­tauch­te. Nun hat sich aber mit dem Ryzen 5 5600X sogar der kleins­te der kom­men­den Ryzen 5000 Pro­zes­so­ren an die Spit­ze die­ser Lis­te gesetzt.

Der AMD Ryzen 5 5600X, der ab dem 5. Novem­ber für rund 300 Euro erhält­lich sein wird, setzt sich sogar mit eini­gem Abstand an die Spit­ze des Fel­des und lässt jeg­li­che Intel-CPU sowie den mitt­ler­wei­le auf Platz 22 geführ­ten AMD Ryzen 7 3800XT hin­ter sich.

In wie weit man den Pass­Mark-Bench­mark aller­dings über­haupt noch ernst neh­men kann bleibt frag­lich, vor allem da man dort seit März wohl wie­der die Berech­nungs­grund­la­ge geän­dert hat. Damals hat­ten wir den Core i9 9900K (100%) mit dem Ryzen 9 3900X ver­gli­chen (anhand der Punk­te ins Ver­hält­nis gesetzt) und zusätz­lich das Sin­gle-Core Per­for­mance­ra­ting von Com­pu­ter­Ba­se zum Ver­gleich her­an­ge­zo­gen.

Pro­zes­sor Com­pu­ter­Ba­se Per­for­mance­ra­ting

Anwen­dun­gen Sin­gle-Core Pass­Mark CPU Mark

Sin­gle Thread ( V9 )

05.03.2020 Pass­Mark CPU Mark

Sin­gle Thread ( V10 )

13.03.2020 Pass­Mark CPU Mark

Sin­gle Thread ( V10 )

25.10.2020 AMD Ryzen 5 5600X - - - 117,32% Intel Core i9 9900K 100% 100% 100% 100% AMD Ryzen 9 3900X 97% 101,7% 85,9% 94,02%

Pass­Mark sah die AMD-CPU damals bei 85,9 Pro­zent, obwohl die­se bei der Ver­si­on 9 noch bei 101,7 Pro­zent lag. Mitt­ler­wei­le liegt der glei­che Pro­zes­sor aller­dings bei 94,02 Pro­zent und selbst die Ver­si­ons­his­to­rie des Per­for­mance­TESTs gibt kei­nen Hin­weis dar­auf, was man an der Berech­nung der Sin­gle-Thread-Per­fo­mance geän­dert haben könn­te. Man soll­te also die heu­ti­gen Daten in ein paar Wochen noch­mal als Ver­gleich her­an­zie­hen — even­tu­ell sieht es dann in die­ser Rang­lis­te bei Pass­Mark dann schon wie­der ganz anders aus.