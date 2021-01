Epic Games Launcher — Hoher Tray-Verbrauch für Prozessoren wohl behoben

In den letz­ten Tagen mach­ten Berich­te die Run­de (sie­he Golem.de), dass der Spie­le-Cli­ent Epic Games Laun­cher gera­de bei AMDs Ryzen-Pro­zes­so­ren selbst mini­miert im Tray-Modus zu erhöh­ter Leis­tungs­auf­nah­me und damit höhe­ren Tem­pe­ra­tu­ren füh­ren wür­de. Aller­dings berich­te­ten danach Besit­zer von Intel-Pro­zes­so­ren von ähn­li­chen Aus­wir­kun­gen, die nun aller­dings laut Anga­ben eines Ent­wick­lers mit dem Epic Games Store Cli­ent 11.0.2 zum Teil beho­ben wurden.

The hot­fix is live now (11.0.2). It’s not a full solu­ti­on, but things should improve.

— Ser­giy Galy­on­kin (@galyonkin) Decem­ber 29, 2020