GlobalWafers will Preise für Wafer erhöhen

Nach­dem das tai­wa­ne­si­sche Unter­neh­men Glo­bal­Wa­fers durch die Über­nah­me der deut­schen Sil­tro­nic zum zweit­größ­ten glo­ba­len Wafer­her­stel­ler auf­stei­gen dürf­te — die Annah­me­frist für die Sil­tro­nic-Aktio­nä­re läuft noch bis zum 27. Janu­ar — berich­tet die Tai­pei Times nun von Plä­nen der Fir­ma die Prei­se für alle Wafer­pro­duk­te im nächs­ten Jahr zu erhö­hen. Am stärks­ten soll der Anstieg bei den 12-Zoll-Wafern (300 mm) aus­fal­len, die zum Bei­spiel ins TSMCs Gigaf­abs Ver­wen­dung fin­den und für die neu­es­ten Elek­tronik­pro­duk­te wie Mobil­te­le­fo­ne und Com­pu­ter­chips benö­tigt werden.

Glo­bal­Wa­fers Co, the world’s No. 3 sili­con wafer sup­plier, on Mon­day said that it is to rai­se its pri­ces next year as 5G-rela­ted app­li­ca­ti­ons and the stay-at-home eco­no­my have boos­ted semi­con­duc­tor demand during the COVID-19 pan­de­mic, lea­ding to sup­ply constraints.

Quel­le: Tai­pei Times