Sony soll 2021 bis zu 18 Millionen PlayStation 5 Konsolen ausliefern

Von Sonys Play­Sta­ti­on 5, die auf einem SoC von AMD mit einer “Zen 2”-CPU und einer RDNA2-Gra­fik­ein­heit basiert, sol­len laut Digi­Ti­mes im kom­men­den Jahr zwi­schen 16,8 und 18 Mil­lio­nen Ein­hei­ten aus­ge­lie­fert wer­den. Dies wer­de mög­lich durch zusätz­li­che Kapa­zi­tä­ten bei TSMC und ande­ren Kom­po­nen­ten­her­stel­lern mög­lich. Unsi­cher­hei­ten bei der genau­en Men­ge lie­gen aber noch in bei der Ver­füg­bar­keit von Teilkomponenten.

Jim Ryan — CEO von Sony Inter­ac­ti­ve Enter­tain­ment — erklär­te bereits zum Start der Play­Sta­ti­on 5, dass die­se deut­lich stär­ker nach­ge­fragt wird, als der Vor­gän­ger Play­Sta­ti­on 4. In den USA wur­den allein in den 12 Stun­den nach Vor­be­stell­start so vie­le Kon­so­len vor­be­stellt, wie beim Vor­gän­ger in den ers­ten 12 Wochen. Im Rah­men der Vor­stel­lung der Quar­tals­zah­len des zwei­ten Quar­tals 2020 ver­kün­de­te man außer­dem, dass bis März 2021 fast 8 Mil­lio­nen Kon­so­len ver­kauft wer­den sollen.

Inter­es­sant dürf­ten die ers­ten Jah­res­ver­glei­che am Ende des kom­men­den Jah­res wer­den. Bei der Play­Sta­ti­on 4 hat­te Sony inner­halb eines Jah­res 16 Mil­lio­nen Kon­so­len ver­kauft, wäh­rend Kon­kur­rent Micro­soft von der Xbox One damals nur 9,1 Mil­lio­nen Gerä­te im sel­ben Zeit­raum ver­kau­fen konn­te und als Reak­ti­on dar­auf Ende 2014 die Prei­se senkte.

Ver­gleicht man aller­dings die gesam­ten Absatz­zah­len liegt Sony bis Ende Sep­tem­ber und damit vor dem Start der neu­en Genera­ti­on mit ins­ge­samt 113,3 Mil­lio­nen ver­kauf­ten Play­Sta­ti­on 4 deut­lich vor Micro­soft und muss sich nur der eige­nen Play­sta­ti­on 2 und den bei­den Nin­ten­do Hand­helds DS und Game­boy geschla­gen geben.