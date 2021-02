Nvidia GeForce-Treiber (GRD) 461.51 (Hotfix-Release) für Windows 10

Der Nvi­dia GeFor­ce-Game-Rea­dy-Trei­ber für Win­dows ist in einer neu­en Ver­si­on erschie­nen. Er unter­stützt alle Nvi­dia-Kar­ten seit der GeFor­ce 600er, über die GeFor­ce 700er, die GeFor­ce 900er, die GeFor­ce 10xx, die GeFor­ce 16xx, die RTX 20xx und bis hin zur aktu­el­len GeFor­ce RTX 30xx Serie, sowie alle Kar­ten der Titan-Serie.

Chan­ge­log:

GeFor­ce Hot­fix dis­play dri­ver ver­si­on 461.51 is based on our latest Game Rea­dy Dri­ver 461.40.

This Hot­fix dri­ver addres­ses the following:

• [Ampere] Chrome/Edge may expe­ri­ence ran­dom TDR while brow­sing [3195894]

• [G‑SYNC][Edge of Eternity/Hitman 2]: The games expe­ri­ence stut­ter and low FPS when Hard­ware-acce­le­ra­ted GPU sche­du­ling in win­do­wed mode [200685971]

• Wall­pa­per Engi­ne app may crash on start­up or upon resu­me from sleep. [3208963]

• [461.40] LG CX OLED TVs (2020) are not reco­gni­zed as G‑SYNC Com­pa­ti­ble dis­plays [3244055]

• [Surround][RTX 30 seri­es] PC may dis­play no signal mes­sa­ge when enab­ling NVIDIA Sur­round [3230565]

• On some Note­books ‘Maxi­mum Gra­phics Power’ infor­ma­ti­on mis­sing in NV Con­trol Panel — Sys­tem Infor­ma­ti­on [200697069]

It can be acces­sed here:

https://nvidia.custhelp.com/app/answ…tail/a_id/5158