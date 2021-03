AMD Radeon Pro Software Enterprise Edition 21.Q1 für Windows

Getreu dem Sche­ma von vier Trei­bern pro Jahr — hat AMD nun im März den Rade­on Pro Soft­ware Enter­pri­se Edi­ti­on 21.Q1-Treiber für Win­dows herausgebracht.

Release Notes:

Durch ein ver­ein­fach­tes und über­ar­bei­te­tes Design kön­nen Benut­zer die Ein­stel­lun­gen ein­fach anpas­sen und gleich­zei­tig die Anfor­de­run­gen des Work­flows effek­tiv erfül­len. Zu den neu­en Funk­tio­nen des Updates gehören:

Neu­er Home Tab: Ermög­licht Benut­zern den Zugriff auf zuletzt ver­wen­de­te Anwen­dun­gen und deren Start inner­halb der Rade­on PRO Soft­ware. Mit einem Maus­klick kann der Benut­zer die Bild­schirm­auf­zeich­nung star­ten oder auf den Tuto­ri­al-Bereich zugreifen.

Record & Stream Tab: (zuvor Rade­on PRO ReLi­ve) Bie­tet Pro­fis die Nut­zung der inte­grier­ten, fort­schritt­li­chen Video-Strea­ming- und hoch­auf­lö­sen­den Bild­schirm­auf­zeich­nungs­funk­tio­nen, für eine effi­zi­en­te Zusam­men­ar­beit, Pro­jekt­prä­sen­ta­ti­on, Schu­lung und Unter­stüt­zung der Teammitglieder.

AMD Rade­on PRO Over­lay: In-App-Platt­form, die einen One-Click-Zugriff ermög­licht, ohne dass Pro­jek­te ver­las­sen wer­den müs­sen. Ermög­licht die Steue­rung von Media- und Cap­tu­re-Sharing mit Web­cam-Steue­rung, Leis­tungs­über­wa­chung, Lüf­ter-Tuning und Grafikeinstellungen.

Ver­bes­ser­te Per­fo­mance: AMD Rade­on PRO Soft­ware for Enter­pri­se 21. Q1 bie­tet Benut­zer­freund­lich­keit und Leis­tung, wo es dar­auf ankommt, und wird mit jeder Ver­si­on in wich­ti­gen Leis­tungs­sze­na­ri­en opti­miert. Anwen­der pro­fi­tie­ren von den Ver­bes­se­run­gen, dank der sie schnel­ler arbei­ten kön­nen. AMD Rade­on PRO Soft­ware for Enter­pri­se 21. Q1 ist in den SPEC­view­perf 2020 Bench­mark catia-06 View­set Ergeb­nis­sen bis zu 45% schnel­ler als AMD Rade­on PRO Soft­ware for Enter­pri­se 20. Q4 bei Ver­wen­dung der Rade­on PRO W5700 GPU .

Fixed Issues

Model cor­rup­ti­on in Sketch­Up app­li­ca­ti­on on Rade­on PRO W5500 / W5700 .

/ . Image cor­rup­ti­on and sta­bi­li­ty issu­es in Blen­der application.

Cor­rup­ted 10-bit image out­put in some configuration.

Known Issues

Image cor­rup­ti­on in Chief Archi­tect Pre­mier app­li­ca­ti­on in some configurations.

Pos­si­ble sta­bi­li­ty issu­es while dis­con­nec­ting and re-con­nec­ting 8K dis­play with Rade­on PRO WX3100 / WX3200 .

Feature Support Information

Rade­on PRO Soft­ware for Enter­pri­se 21. Q1 intro­du­ces com­ple­te­ly rede­si­gned user inter­face, with easy and intui­ti­ve access to your app­li­ca­ti­ons and features.

Framelock/Genlock: In mul­ti­ple plat­form con­fi­gu­ra­ti­ons whe­re more than one S400 Sync Modu­le is in use, 4K reso­lu­ti­ons at 60Hz and grea­ter are not supported.

NOTES :

AMD Dri­ver is DCH Compliant.

Dri­ver is Compliant. AMD Rade­on™ Pro Soft­ware for Enter­pri­se 21. Q1 pro­vi­des “as-is” sup­port for AMD Rade­on Products.

Dri­ver Opti­ons fea­ture is dis­con­ti­nued and will not be sup­por­ted in 21. Q1 release. The latest Rade­on™ Soft­ware Adre­na­lin Edi­ti­on 2020 will now pro­vi­de sup­port for the latest Rade­on™ Pro gra­phics seri­es. For more infor­ma­ti­on, click here .

This dri­ver is not inten­ded for use on Rade­on™ pro­ducts run­ning in Apple Boot Camp plat­forms. Users of the­se plat­forms should con­ta­ct their sys­tem manu­fac­tu­rer for dri­ver support.

When instal­ling this dri­ver for the Micro­soft Win­dows ope­ra­ting sys­tems, the user must be log­ged on as Admi­nis­tra­tor, or have Admi­nis­tra­tor rights to com­ple­te the instal­la­ti­on of Rade­on™ Pro Soft­ware for Enter­pri­se 21. Q1 .

. No sup­port for 10-bit Packed Pixel, 10-bit Eye­fi­ni­ty, and MGPU Eyefinity.

Eyefinity. For com­ple­te list of fea­tures and sup­por­ted pro­ducts, plea­se refer to the full set of release notes here.

Packaged Driver Version

Rade­on Pro Soft­ware for Enter­pri­se 21.Q1 instal­la­ti­on packa­ge con­tains the fol­lowing dri­ver ver­si­ons for Micro­soft Win­dows® 10, Micro­soft Win­dows® Ser­ver 2019 and Micro­soft Win­dows® Ser­ver 2016.

WHQL Dri­ver Pack­a­ging Ver­si­on: 20.45.34

Dri­ver Pack­a­ging Ver­si­on: 20.45.34 Win­dows Store Ver­si­on: 27.20.14534.2

Supported APIs

Rade­on Pro Soft­ware for Enter­pri­se 21.Q1 sup­ports the fol­lowing APIs:

OpenGL 4.6

Open­CL™ 2.0

Direc­tX® 12.0

Vul­kan® 1.2

For more infor­ma­ti­on inclu­ding Com­pa­ti­bi­li­ty gui­de­li­nes, plea­se refer to the full set of release notes here.