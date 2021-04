Hinweis auf bald erscheinenden Ryzen Threadripper 5000?

Im HEDT-Bereich (Hig­hend Desk­top) steht AMD momen­tan mehr oder weni­ger kon­kur­renz­los dar, zuletzt gab man noch die im letz­ten Juli vor­ge­stell­ten Ryzen Thre­ad­rip­per PRO Pro­zes­so­ren für den Retail-Bereich frei — auch wenn dafür noch die Main­boards rar sind. Nichts des­to trotz hat­te man bei AMD ver­si­chert, dass auch ein Thre­ad­rip­per auf Basis von Zen 3 kom­men wird und für die­se gibt es nun ers­te Indi­zi­en, die auf einen bevor­ste­hen­den Launch hin­deu­ten könnten.

Der bekann­te Lea­ker Koma­chi hat den Hin­weis auf “next genera­ti­on Thre­ad­rip­per” in den zukünf­ti­gen Ände­run­gen von HWiNFO64 ent­deckt, die aller­dings erst nach dem Release der letz­ten Beta-Ver­si­on hin­zu­ge­fügt wurden.

>Impro­ved detec­tion of AMD Thre­ad­Rip­per PRO and next genera­ti­on Thre­ad­Rip­per.https://t.co/0gvimTlnLb

— 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) April 2, 2021