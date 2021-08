Reviewübersicht AMD Radeon RX 6600XT

Ab mor­gen sol­len die Gra­fik­kar­ten auf Basis des Rade­on RX 6600XT von AMD zu einer Unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 380 Euro von den Board-Part­nern ASRock, ASUS, Bio­star, Giga­byte, MSI, Power­Co­lor, SAPPHIRE, XFX und Yes­ton erhält­lich sein. Die­se sol­len laut AMD vor allem bei AAA-Spie­le-Titeln in Full HD glän­zen. Im Anschluss fin­det Ihr eine Über­sicht der bis­lang erschie­nen Reviews.

“Bot­tom line? Gra­phics card pri­cing is an abso­lu­te mess the­se days. Don’t spend $500 or more on a 1080p GPU like this. I wouldn’t per­so­nal­ly spend the asked-for $379 on a refe­rence-spec’d Rade­on RX 6600 XT. Like the RTX 3060, AMD’s newest offe­ring is a just-good-enough gra­phics card in a time whe­re even okay, fine GPUs sell out instant­ly for stag­ge­ring amounts. Only con­si­der it if you have deep pockets, no pati­ence, and a high refresh rate 1080p monitor. ”

“If the pri­ce weren’t so exor­bi­tant, this would still be an appe­aling and beau­ti­ful pro­duct in the 1920x1080 reso­lu­ti­on; but, the pri­ce is just that, too exces­si­ve. At the abso­lu­te least, the pro­duct would have had to be pri­ced below the $300 USD bar­ri­er to qua­li­fy for con­si­de­ra­ti­on. I under­stand that you can dis­agree and dis­pu­te with me. Occa­sio­nal­ly, the card is as fast as or slight­ly fas­ter than an RTX 3060 or clo­ser to the Ti. ”