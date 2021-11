Neue Downloads der KW 43 und 44

In den letz­ten zwei Wochen wur­de der AMD-Gra­fik­trei­ber drei­mal aktua­li­siert, vor allem um die Per­for­mance bei neu­en Spie­len wie Marvel’s Guar­di­ans of the Gala­xy und Age of Empi­res IV zu ver­bes­sern. Die ein­zel­nen Ver­bes­se­run­gen kann man in der Ver­si­ons­his­to­rie über­sicht­lich nach­voll­zie­hen. Zusätz­lich gab es noch neue Ver­si­on der PowerT­oys von CapF­rameX und auch Nvi­di­as Gra­fik­trei­ber wur­de aktua­li­siert. HWiNFO64 und ande­re Infor­ma­ti­ons­pro­gram­me wie CPU‑Z unter­stüt­zen nun auch Intels Alder Lake Pro­zes­so­ren bzw. haben die­se Unter­stüt­zung verbessert.

