Intern: Kleine Änderungen im Forum

Dem ein oder ande­ren mag es schon auf­ge­fal­len sein, dass wir gestern ein paar opti­sche Ände­run­gen am Forum vor­ge­nom­men haben. Das Auf­fäl­li­ge­re sind die neu­en Icons vor den Unter­fo­ren, die the­ma­tisch ange­lehnt sind und die vor­he­ri­gen dop­pel­ten Sprech­bla­sen erset­zen. Gleich­zei­tig bleibt die Funk­ti­on erhal­ten, dass ein Dop­pel­klick oder dop­pel­tes Tip­pen in der Mobil­an­sicht das jewei­li­ge Unter­form als gele­sen mar­kiert. Hin­zu kommt, dass wir — wie frü­her bei vBul­le­tin — in allen Kom­men­tar­fo­ren die Signa­tu­ren unter den Postings nicht mehr anzeigen.

Forenicons auf Basis von Font Awesome

Die Icons basi­ern auf der Font Awe­so­me Samm­lung die bis zur Ver­si­on 5 Pro lizenz­frei in unse­rer Foren­soft­ware Xen­Fo­ro ent­hal­ten ist. Wer Vor­schlä­ge zu bes­se­ren oder feh­len­den Icons hat, fin­det die ver­füg­ba­ren hier.

Die Funk­ti­on “Forum als gele­sen mar­kiert” ist wie bereits erwähnt auch in der mobi­len Ansicht bzw. in der Pla­net 3DNow! App ver­füg­bar, die als Pro­gres­si­ve Web Appauf Mobil­ge­rä­ten instal­liert wer­den kann und unab­hän­gig von Brow­sern funktioniert.