AMD Chipsatz-Treiber Adrenalin Edition 4.06.10.651 für AMD Ryzen Mobile 6000

Die aktu­el­le Ver­si­on des AMD Chip­satz-Trei­bers für Win­dows 10 und 11 unter­stützt nun auch die AMD Ryzen Mobi­le 6000U/H/HS/HX Pro­zes­sor­se­ri­en und bringt die fol­gen­den sechs neu­en Trei­ber unter ande­rem auch für USB 4.0 mit: “AMD Wire­less But­ton Dri­ver, AMD PMF Dri­ver, AMD PPM Pro­vi­sio­ning File Dri­ver, AMD USB4 CM Dri­ver, AMD AMS Mail­box Dri­ver und AMD S0i3 Fil­ter Dri­ver”. Außer­dem gab es eini­ge Feh­ler­be­he­bun­gen und auch Per­for­mance­ver­bes­se­run­gen zum Bei­spiel beim AMD PSP Dri­ver. Ein neu­er Ener­gie­spar­plan soll außer­dem Ver­bes­se­run­gen für Ryzen 9 Mobil­pro­zes­so­ren bringen.

Den Trei­ber fin­det Ihr hier in unse­rem Down­load­be­reich.

Release Highlights

New pro­gram sup­port added.

Six new dri­vers added.

Fixed pop-up mes­sa­ge “ AMD Chip­set Soft­ware is not respon­ding” when the instal­ler is laun­ched and UI screen is clicked.

Known Issues

Some­ti­mes cus­tom install fails to upgrade to latest drivers.

Text align­ment issu­es may be seen on Rus­si­an language.

Manu­al sys­tem restart requi­red on Non-Eng­lish OS after the instal­la­ti­on is complete.

after the instal­la­ti­on is complete. Win­dows® Instal­ler pop-up mes­sa­ge may appe­ar during the installation.

Unin­stall sum­ma­ry log may incor­rect­ly show unin­stall sta­tus as fail on non-Eng­lish OS .

Chipset Support

Windows 10 Windows 11 AMD WRX80 Yes Yes AMD TRX40 Yes Yes AMD X570 Yes Yes AMD B550 Yes Yes AMD A520 Yes Yes AMD X399 Yes Yes AMD X470 Yes Yes AMD B450 Yes Yes AMD X370 Yes Yes AMD B350 Yes Yes AMD A320 Yes Yes

Processor Support

Windows 10 Windows 11 AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ PRO Processors Yes Yes AMD Ryzen™ 5000 Seri­es Desk­top Processors Yes Yes 2nd/3rd Gen AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ Processors Yes Yes 1st Gen AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ Processors Yes No 2nd/3rd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Processors Yes Yes 1st Gen AMD Ryzen™ Desk­top Processors Yes No AMD Ryzen™ 3000G / 4000G / 5000G Seri­es Desk­top Pro­ces­sors with Rade­on™ Graphics Yes Yes AMD Ryzen™ 2000G Seri­es Desk­top Pro­ces­sors with Rade­on™ Graphics Yes No AMD Ryzen™ Mobi­le 3000U /C, 4000U /H, 5000U /H/ HS , 6000U /H/ HS / HX Seri­es Pro­ces­sors with Rade­on™ Graphics Yes Yes AMD Ryzen™ Mobi­le 2000U Seri­es Pro­ces­sors with Rade­on™ Graphics Yes No 7th Gen AMD A‑Series Processors Yes No

Package Contents

The AMD Ryzen™ Chip­set Dri­ver instal­la­ti­on packa­ge con­tains various inde­pen­dent dri­vers desi­gned to sup­port the fol­lowing Micro­soft® Win­dows® plat­forms. Ope­ra­ting Sys­tem sup­port may vary depen­ding on your spe­ci­fic AMD product