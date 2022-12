AMD Chipsatz-Treiber Adrenalin Edition 4.11.15.342

Dri­ver Name Win­dows 10 Win­dows 10 Win­dows 11 Win­dows 11 Chan­ge Details

4.09.23.507 4.11.15.342 4.09.23.507 4.11.15.342

AMD Ryzen Power Plan /

AMD Pro­ces­sor Power Manage­ment Support 8.0.0.13 8.0.0.13 8.0.0.13 8.0.0.13 No chan­ge

AMD PCI Device Driver 1.0.0.89 1.0.0.90 1.0.0.89 1.0.0.90 Bug Fixes

AMD I2C Driver 1.2.0.119 1.2.0.119 1.2.0.119 1.2.0.119 No chan­ge

AMD UART Driver 1.2.0.114 1.2.0.114 1.2.0.114 1.2.0.114 No chan­ge

AMD GPIO2 Driver 2.2.0.130 2.2.0.130 2.2.0.130 2.2.0.130 No chan­ge

PT GPIO Driver 3.0.0.0 3.0.0.0 3.0.0.0 3.0.0.0 No chan­ge

AMD PSP Driver 5.19.0.0 5.22.0.0 5.19.0.0 5.22.0.0 Fixed BSOD 7E while instal­ling the PSP driver

New pro­gram sup­port added

AMD IOV Driver 1.2.0.52 1.2.0.52 Not App­li­ca­ble Not App­li­ca­ble No chan­ge

AMD SMBUS Driver 5.12.0.38 5.12.0.38 5.12.0.38 5.12.0.38 No chan­ge

AMD AS4 ACPI Driver 1.2.0.46 1.2.0.46 Not App­li­ca­ble Not App­li­ca­ble No chan­ge

AMD SFH I2C Driver 1.0.0.330 1.0.0.86 1.0.0.330 1.0.0.86 No chan­ge

AMD USB Fil­ter Driver 2.1.11.304 2.1.11.304 Not App­li­ca­ble Not App­li­ca­ble No chan­ge

AMD SFH Driver 1.0.0.327 1.0.0.332 1.0.0.327 1.0.0.332 Added sup­port for cus­tom ACS sensor

Report inva­lid data when sen­sor is blocked

AMD CIR Driver 3.2.4.135 3.2.4.135 Not App­li­ca­ble Not App­li­ca­ble No chan­ge

AMD Micro­PEP Driver 1.0.35.0 1.0.39.0 1.0.35.0 1.0.39.0 Updated .inf file to remo­ve red­un­dant information

Fixed BSOD 0x1CA and 0xA0 seen on Win­dows® 11 22H2

AMD Wire­less But­ton Driver 1.0.0.2 1.0.0.2 1.0.0.2 1.0.0.2 No chan­ge

AMD PMF-6000 Seri­es Driver 22.0.3.0 22.0.3.0 22.0.3.0 22.0.3.0 No chan­ge

AMD PPM Pro­vi­sio­ning File Driver 8.0.0.14 8.0.0.15 8.0.0.14 8.0.0.15 New pro­gram sup­port added

AMD USB4 CM Driver 1.0.0.22 1.0.0.23 Not App­li­ca­ble Not App­li­ca­ble Bug fix for S0i3 cases

Fix for DP light up with reboot cycles

Fixed BSOD 0x139

AMD AMS Mail­box Driver 1.0.0.394 1.0.0.495 1.0.0.394 1.0.0.495 Bug fixes