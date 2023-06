AMD wird am kom짯men짯den Diens짯tag um 19:00 Uhr das AMD Data Cen짯ter and AI Tech짯no짯lo짯gy Premiere-Event per Live짯stream 체ber짯tra짯gen. In einer Pres짯se짯mit짯tei짯lung hat짯te AMD mit짯ge짯teilt, dass neben Dr. Lisa Su, wei짯te짯re AMD-F체h짯rungs짯kr채f짯te und Kun짯den Details 체ber neue Pro짯duk짯te im Bereich Data Cen짯ter, AI, adap짯ti짯ve und Hoch짯leis짯tungs-Com짯pu짯ting-L철sun짯gen ver짯ra짯ten werden.

Es wird erwar짯tet, dass AMD 체ber die Ser짯ver짯pro짯zes짯so짯ren Ber짯ga짯mo, Genoa멭 und Sie짯na spre짯chen wird. Im Fokus wer짯den aber wohl die kom짯men짯den auf CDNA 3 basie짯ren짯den MI300-Pro짯duk짯te ste짯hen, die laut aktu짯el짯len Ger체ch짯ten als MI300A (APU), MI300X (GPU) und MI300C (CPU) erschei짯nen soll.

Das Event kann 체ber den AMD-You짯tube-Kanal oder direkt bei uns im Forum mit짯ver짯folgt werden.