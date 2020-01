AMD plant weitere A+A+A (Triple A) Advantage Technologien wie SmartShift

In einem Twit­ter-Bei­trag hat Frank Azor — Chief Archi­tect of Gaming Solu­ti­ons bei AMD — erwähnt, dass die zur CES 2020 für Lap­tops vor­ge­stell­te SmartS­hift-Tech­no­lo­gie nur die ers­te von vie­len kom­men­den soge­nann­ten Trip­le A Advan­ta­ge Tech­no­lo­gi­en ist, mit der AMD bei Sys­te­men mit AMD-Pro­zes­so­ren und AMD-Gra­fik­chips aus der gemein­sa­men Ver­wen­dung Vor­tei­le gene­rie­ren will.

SmartS­hift requi­res a sha­red ther­mal design bet­ween CPU and GPU so not a tech­no­lo­gy we have tar­ge­ted for DIY desk­tops at this time. We have ple­nty more AAA tech­no­lo­gies and fea­tures in deve­lop­ment and com­ing in the future and many will app­ly to desk­tops.

— Frank Azor (@AzorFrank) Janu­a­ry 22, 2020