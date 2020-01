AMD-Grafiktreiber Adrenalin 2020 Edition 20.1.1 behebt vier Sicherheitslücken

Trotz eini­ger Pro­ble­me mit der Adre­na­lin 2020 Edi­ti­on, die ins­be­son­ders AMDs Rade­on RX 5700 Gra­fik­kar­ten betref­fen soll, scheint es ange­bracht auf die neue­ren Trei­ber upzu­da­ten, da laut einem Bericht von Tech­Power­Up mit der Ver­si­on 20.1.1 vier Sicher­heits­lü­cken beho­ben wur­den, von denen eine zumin­dest “Remo­te Code Exe­cu­ti­on” ermög­licht.

Die Sicher­heits­lü­cken CVE-2019–5124, CVE-2019–5146, CVE-2019–5147 und CVE-2019–5183 betref­fen alle die ATIDXX64.DLL und wur­den von Talos Intel­li­gence ent­deckt. Wäh­rend die ers­ten drei Vari­an­ten sich ähneln, wird die letz­te als poten­zi­ell wesent­lich gefähr­li­cher ein­ge­schätzt, da mit ihr Fremd­code aus­ge­führt wer­den kann.

“An exploi­ta­ble type con­fu­si­on vul­nera­bi­li­ty exists in AMD ATIDXX64.DLL dri­ver, ver­si­ons 26.20.13031.10003, 26.20.13031.15006 and 26.20.13031.18002. A spe­ci­al­ly craf­ted pixel shader can cau­se a type con­fu­si­on issue, lea­ding to poten­ti­al code exe­cu­ti­on. An atta­cker can pro­vi­de a spe­ci­al­ly craf­ted shader file to trig­ger this vul­nera­bi­li­ty. This vul­nera­bi­li­ty can be trig­ge­red from VMware guest, affec­ting VMware host.”

Quel­le: Talos Vul­nera­bi­li­ty Report — CVE-2019–5183