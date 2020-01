FurMark 1.21.0.0

Fur­Mark von Geeks3D ist ein kos­ten­lo­ses OpenGL-Bench­mark-Tool für Win­dows, mit dem dank eines ein­ge­bau­ten Stress­tests auch die Sta­bi­li­tät einer Gra­fik­kar­te über­prüft wer­den kann.

Chan­ge­log:

Ver­si­on 1.21.0.0 — 2020-01-23

+ added sup­port of AMD Navi GPUs.

+ added sup­port of AMD Rade­on RX 5500 XT and RX 5600 XT.

+ added sup­port of GeForce RTX 2060 with TU104 GPU and

GeForce GTX 1650 SUPER.

+ updated repor­ting of gra­phics dri­vers for Rade­on gra­phics cards.

+ new online data­ba­se.

! Log file is now stored in user’s temp fol­der.

! updated: GPU Shark 0.16.1.0

! updated: GPU‑Z 2.29

! updated: ZoomG­PU 1.25.1 (GPU moni­to­ring libra­ry)