Distributed Computing: “Kill The Cancer Challenge 2020” — P3D auf Platz 1

Bei der gestern um 1:00 Uhr (MEZ) gestar­te­ten “Kill The Can­cer Chal­len­ge 2020” an der wir mit unse­rem Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting Team teil­neh­men haben wir nach dem ers­ten Tag auch den ers­ten Platz in Beschlag genom­men. Bei der Chal­len­ge kann man dem Pro­jekt Map­ping Can­cer Mar­kers sei­ne Rechen­power zur Ver­fü­gung stel­len und so bei der Erfor­schung von Mar­kern von ver­schie­de­nen Krebs­ar­ten hel­fen.

Die Sta­tis­ti­ken zei­gen uns dank guter Vor­be­rei­tung erst ein­mal mit deut­li­chem Abstand auf Platz 1, gefolgt von den zwei ita­lie­ni­schen Teams. Die deut­schen Mit­strei­ter von Rechenkraft.net bele­gen einen guten 8 Platz, wäh­rend SETI.Germany auf Platz 11 schon etwas zurück­hängt. Grü­ße auch an die­ser Stel­le an die AMD Users auf Platz 17.

Abseits der Sta­tis­ti­ken wol­len wir aber auch das Pro­jekt etwas näher brin­gen, das ja die die Bio­mar­ker von drei ver­schie­de­nen Krebs­ar­ten unter­sucht: Lun­gen­krebs, Eier­stock­krebs und Sar­ko­me (bös­ar­ti­ge Geschwulst). In den Pro­jekt-FAQs ist unter ande­rem zu lesen:

“The Map­ping Can­cer Mar­kers pro­ject focu­ses on cli­ni­cal app­li­ca­ti­on — dis­co­vering spe­ci­fic groups of mar­kers that can be used to impro­ve detec­tion, dia­gno­sis, pro­gno­sis and tre­at­ment of can­cer. As a second goal, the com­pre­hen­si­ve ana­ly­sis of exis­ting mole­cu­lar pro­files of can­cer sam­ples will lead to unra­ve­ling cha­rac­te­ris­tics of such groups of mar­kers — and in turn impro­ving our under­stan­ding how to find them more effi­ci­ent­ly.”

Quel­le: FAQ von Map­ping Can­cer Mar­kers