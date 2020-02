Intern: AMD-Mainboard-Datenbank — Nun über 900 Mainboards

Etwas unbe­merkt von uns, wur­de in der Main­board-Daten­bank bereits vor mehr als einer Woche mit dem ASRock X570 Phan­tom Gaming 4S das 900. Main­board ein­ge­tra­gen, so dass wir uns nun bereits mit der mitt­ler­wei­le ein­ge­tra­ge­nen Num­mer 901 auf dem Weg zu 1.000 Main­boards befin­den. Die­se dürf­ten Dank des anhal­ten­den Booms bei AMD und wahr­schein­lich neu­er Chip­sät­ze und neu­er Main­boards zum Launch von Zen 3 wohl in abseh­ba­rer Zeit erreicht wer­den. Der Dank geht an die flei­ßi­gen Hel­fer unse­res Teams, die die­se aktu­ell hal­ten und an alle, die neue BIOS-Ver­sio­nen oder Reviews ein­sen­den.

Aber auch im Hin­ter­grund ruht die Arbeit nicht. Wenn wir im Lau­fe des Jah­res unse­re Foren­soft­ware umstel­len, wird auch die Main­board-Daten­bank ein klei­ne­res Update erhal­ten. Als klei­ner Teaser sei hier schon mal ange­merkt, dass man dann zum Bei­spiel auch eine Benach­rich­ti­gung erhält, wenn bei einem beob­ach­te­ten Main­board eine neue BIOS-Ver­si­on ein­ge­tra­gen wird. Und auch dem AGE­SA-Wahn­sinn wer­den wir dann Rech­nung tra­gen.