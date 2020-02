AMD wird Sponsor des Mercedes-AMG Petronas Formel 1 Teams

Etwas über­ra­schend kommt heu­te eine Pres­se­mit­tei­lung von AMD, dass man in Zukunft in der For­mel 1 als Spon­sor des Mer­ce­des-AMG Petro­nas For­mel Teams — das in der letz­ten Sai­son mit Lewis Hamil­ton sowohl den Welt­meis­ter stell­te, als auch den Kon­struk­teurs-Welt­meis­ter­ti­tel gewann — auf­tre­ten wird. Denn bis­lang war man nur als Spon­sor von Fer­ra­ri (2002 bis 2012 und 2018 bis 2019) und kurz­zei­tig sogar für Fer­ra­ri-Kun­den­teams tätig.

Zusammenarbeit von AMD und Mercedes

Die Logos von AMD wer­den in der Sai­son 2020 auf bei­den Cock­pit­sei­ten des neu­en Renn­wa­gens, auf den Renn­an­zü­gen der Fah­rer, der Team­be­klei­dung sowie der Inge­nieurs-Insel in der Box zu sehen sein. Zusätz­lich wird das Mer­ce­des-AMG Petro­nas For­mel 1 Team im Rah­men der Zusam­men­ar­beit zur Opti­mie­rung sei­ner unter­schied­li­chen Arbeits­pro­zes­se kom­mer­zi­el­le Lösun­gen von AMD ein­set­zen, dar­un­ter AMD EPYC Ser­ver­pro­zes­so­ren und AMD Ryzen PRO Lap­topp­ro­zes­so­ren.

“Bei AMD sind wir am bes­ten, wenn wir revo­lu­tio­nä­re Tech­no­lo­gi­en erschaf­fen, wel­che die Gren­zen des tech­nisch Mach­ba­ren im Bereich des High-Per­for­mance Com­pu­ting erwei­tern”, sag­te John Tay­lor, Chief Mar­ke­ting Offi­cer von AMD. “Wir sind hoch­er­freut, mit dem Mer­ce­des-AMG Petro­nas For­mel 1 Team zusam­men­zu­ar­bei­ten, das sich eben­falls im Bereich der Spit­zen­tech­no­lo­gi­en bewegt und mit dem wir fan­tas­ti­sche Inno­va­tio­nen und Per­for­mance aus der Fabrik auf die Renn­stre­cke brin­gen möch­ten.” Quel­le: Mer­ce­des AMG F1

Das Mer­ce­des-AMG Petro­nas For­mel 1 Team wird die ers­te Aus­fahrt sei­nes 2020er F1-Autos, inklu­si­ve des AMD Bran­dings, am Frei­tag, 14. Febru­ar 2020 absol­vie­ren. Die Sai­son mit dem ers­ten Ren­nen beginnt dann am Wochen­en­de vom 13.03 bis zum 15.03.2020 mit dem Grand Prix von Aus­s­tra­li­en.

“Inno­va­tio­nen sind das Herz­stück der For­mel 1 und wir ver­su­chen auf unse­rer Jagd nach mehr Per­for­mance stets, die tech­no­lo­gi­schen Gren­zen aus­zu­lo­ten”, sag­te Toto Wolff, Team­chef und Geschäfts­füh­rer des Mer­ce­des-AMG Petro­nas For­mel 1 Teams. “Wir freu­en uns sehr, dass AMD als neu­er Part­ner zu unse­rem Team stößt und wir sind gespannt auf unse­re gemein­sa­me Zukunft, in der wir aus­ge­klü­gel­te Lösun­gen erfor­schen wol­len, um unaus­ge­schöpf­tes Per­for­mance-Poten­ti­al frei­zu­schal­ten.” Quel­le: Mer­ce­des AMG F1

Partnerschaft mit Ferrari endet

Damit dürf­te das bis­he­ri­ge Enga­ge­ment bei Fer­ra­ri — das über 10 Jah­re währ­te — gleich­zei­tig been­det sein. AMD erscheint auf der Web­sei­te der Fer­ra­ri-Teams auch nicht bei den Spon­so­ren für das in kür­ze star­ten­de For­mel-1-Jahr.