Schuldentilgung verhilft AMD zu verbessertem Kreditrating

Nach­dem AMD im ver­gan­ge­nen Jahr Schul­den in Höhe von 965 Mil­lio­nen US-Dol­lar abge­baut hat, wur­de das Kre­dit­ra­ting von der S&P Glo­bal Rating (Stan­dard and Poor’s) von BB- auf BB auf­ge­wer­tet. Aller­dings befin­det man sich damit immer noch im Bereich der spe­ku­la­ti­ven Anla­gen.

S&P Glo­bal bemerkt dazu, dass die aus­ste­hen­den Kre­dit­ver­bind­lich­kei­ten auf 563 Mil­lio­nen US-Dol­lar gesenkt wur­den und der freie Cash­flow mitt­ler­wei­le posi­tiv ist. Zwar wür­de man für das ers­te Halb­jahr 2020 einen abneh­men­den Cash-Bestand, aber nur im Rah­men von einem Auf­bau des Inven­tars vor anste­hen­den Pro­dukt­vor­stel­lun­gen.

“The posi­ti­ve out­look on AMD reflec­ts our view that a strong pro­duct pipe­line will sup­port fur­ther mar­ket sha­re gains in high-end con­su­mer and ser­ver CPU mar­kets, enab­ling AMD to return to dou­ble-digit reve­nue growth in 2020 as the broa­der semi­con­duc­tor mar­ket reco­vers”