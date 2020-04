Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.2.3

Der Dis­play Dri­ver Unin­stal­ler (DDU) ist ein Tool für Win­dows Vis­ta SP2, Win­dows 7, Win­dows 8 und Win­dows 10 (bis ein­schließ­lich Build 1909), mit dem sich Gra­fik­trei­ber von AMD, Intel und Nvi­dia sowie Audio­trei­ber von Real­tek bei Pro­ble­men aus dem Sys­tem ent­fer­nen las­sen. AMD selbst bie­tet zum Bei­spiel für die eige­nen Gra­fik­trei­ber das AMD Cleanup Uti­li­ty an.

Der Autor weist dar­auf hin, dass das Tool nur bei Pro­ble­men oder einem Gra­fik­kar­ten­wech­sel benutzt wer­den soll und emp­fiehlt, es im abge­si­cher­ten Modus ein­zu­set­zen. Außer­dem rät er zu einem Back­up und zur Nut­zung der Wie­der­her­stel­lungs­punk­te unter Win­dows.

Chan­ge­log:

-AMD: Addi­tio­nal remo­val of new values in the “PnpLock­down­Files” Regis­try regi­on.

‑AMD: Remo­val of the “AMD User Expe­ri­ence Pro­gram Instal­ler”

‑NVIDIA: Added INFs to the driverfiles.cfg to help remo­ve lef­tover of the “PnpLock­down­Files” Regis­try regi­on.

‑Added the ‑nores­to­re­point com­mand line opti­on

‑Lan­guage: Spa­nish (Spain).xml , Chi­ne­se (simplified).xml,Portuguese.xml)