Pentathlon 2020: Der Marathon

Es ist so weit, der inof­fi­zi­el­le Start­schuss für den Pent­ath­lon 2020 ist gefal­len. Seti.Germany hat das Mara­thon­pro­jekt bekannt gege­ben.

Die­ses Jahr ist es Rosetta@Home gewor­den. Rosetta@Home wid­met sich der medi­zi­ni­schen For­schung und seit weni­gen Wochen ist auch die Bekämp­fung von Covid-19 Teil des Pro­jek­tes. Wer jetzt für Pla­net 3DNow! ein­stei­gen möch­te, kann ab sofort los­rech­nen. Aller­dings gilt es zu beach­ten, dass fer­ti­ge Auf­ga­ben (WorkU­nits oder auch WUs) erst ab den 05.05.2020 02:00 Uhr MESZ hoch­ge­la­den wer­den dür­fen, damit sie für den Pent­ath­lon zäh­len. Ansons­ten gibt es noch ande­re klei­ne Fall­stri­cke, die zu umschif­fen sind. Mehr dazu fin­det man in unse­rem Pent­ath­lon Thread und auch im eigens ange­leg­ten Rosetta@home Thread.

Wer also sei­ne Rechen­leis­tung dem Grü­nen Pla­ne­ten zur Ver­fü­gung stel­len möch­te, kann dies mit recht ein­fa­chen Schrit­ten tun. Als Ers­tes muss die BOINC-Soft­ware run­ter­ge­la­den und instal­liert wer­den. Dann wird das Pro­jekt Rosetta@Home hin­zu­ge­fügt. Als Letz­tes muss man noch auf die Home­page des Pro­jekts und sich unter Mein Kon­to (My Account) dem Team von Pla­net 3DNow! anschlie­ßen. Wer hier­bei Hil­fe­stel­lung benö­tigt oder ander­wei­ti­ge Fra­gen hat, kann sich jeder­zeit an unse­re kom­pe­ten­ten User im Pent­ath­lon Thread wen­den oder hier die Kom­men­tar­funk­ti­on nut­zen.

Für Erst­tä­ter, Anfän­ger und Fort­ge­schrit­te­ne gibt es im Forum eine aus­führ­li­che Anlei­tung für die wich­tigs­ten Din­ge rund um das Rech­nen mit BOINC.

Wie immer wür­de sich das Team von Pla­net 3DNow! über die Unter­stüt­zung freu­en. Wir wün­schen allen Teil­neh­mern viel Spaß und Erfolg.

Ein beson­de­rer Dank geht an den User Fritz Brink­hoff, für die Hil­fe beim Schrei­ben des Arti­kels.

Links zum The­ma bei uns im Forum:

• 11. Pent­ath­lon 2020 — Haupt­thread

• 11. Pent­ath­lon 2020 — Rosetta@Home (Mara­thon)

• 11. Pent­ath­lon 2020 — Numberfields@Home (Speer­wer­fen)

• 11. Pent­ath­lon 2020 — Universe@home (Stadt­lauf)

• Schnell­ein­stieg für Pent­ath­lon New­bies

Links zum Wett­be­werb bei SETI.Germany:

• BOINC Pent­ath­lon 2020

• Gesamt­wer­tung BOINC Pent­ath­lon 2020

• Regeln BOINC Pent­ath­lon 2020