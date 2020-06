AMD stellt Ryzen 3000XT vor — Start am 7. Juli

Bereits vor­ges­tern hat AMD per Pres­se­mit­tei­lung die neu­en Ryzen 3000XT Pro­zes­so­ren für den 7. Juli ange­kün­digt, die gegen­über den Nicht-XT-Vari­an­ten mit 100 bzw. 200 MHz (Ryzen 7 3800XT) leicht beim Boost-Takt zule­gen. Laut eige­nen Anga­ben will AMD dies durch Opti­mie­run­gen beim 7‑nm-Pro­zess erreicht haben.

AMD Ryzen 3000XT

Abge­se­hen vom Boost-Takt ändert sich an den Daten der Pro­zes­so­ren nichts. Bei iden­ti­scher TDP wer­den auch die glei­chen Preis­punk­te der Nicht-XT-Vari­an­ten besetzt, die genau ein Jahr frü­her gestar­tet waren und nun bereits deut­lich güns­ti­ger ange­bo­ten wer­den. Aller­dings ver­zich­tet AMD beim Ryzen 7 3800XT und beim Ryzen 9 3900XT auf die Bei­ga­be eines Küh­lers.

MODEL CORES / THREADS BOOST 5/ BASE 6 FREQUENCY ( GHZ ) TOTAL CACHE ( MB ) TDP 7 ( WATTS ) Plat­form SEP 8 ( USD ) EXPECTED AVAILABILITY AMD Ryzen™ 9 3900XT 12/24 Up to 4.7/3.8 70 105 AM4 $499 July 7, 2020 AMD Ryzen™ 7 3800XT 8/16 Up to 4.7/3.9 36 105 AM4 $399 July 7, 2020 AMD Ryzen™ 5 3600XT 6/12 Up to 4.5/3.8 35 95 AM4 $249 July 7, 2020

Für den Ryzen 9 3900XT im Ver­gleich zum Ryzen 9 3900 nennt AMD beim Cine­bench R20 eine Stei­ge­rung von 528 auf 546 Punk­te, was einer Stei­ge­rung von 3,4 Pro­zent ent­spricht. Inwie­weit dies in ande­ren Bench­marks zum Tra­gen kommt, wird man dann am 7. Juli sehen.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

AMD Ryzen 3000 in der Übersicht

Die Modell­pa­let­te der Ryzen 3000 (“Matis­se”) Desk­top­p­ro­zes­so­ren war nach dem Launch des Ryzen 9 3950X im Novem­ber laut Aus­sa­gen von AMD eigent­lich kom­plett, danach wur­den die bei­den Ryzen 3 Pro­zes­so­ren noch nach­ge­scho­ben. Nun hat man das Ange­bot mit den XT-Model­len noch zusätz­lich aus­ge­baut.

Aller­dings fehlt immer noch der bereits mit einer OPN-Num­mer ver­se­he­ne Ryzen 9 3950. Hier bleibt es frag­lich ob und wann wir die­sen noch sehen wer­den.