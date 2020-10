Gigabyte MZ72-HB0 und SuperMicro H11DSi-NT Rev. 2.0 bei Planet 3DNow! in der Community

Es haben sich ja eini­ge AMD EPYC-7V12 bei den Anhän­gern von Pla­net 3DNow! ein­ge­fun­den. Eini­ge lau­fen allei­ne auf Sin­gle-CPU-Boards wie dem ASRock­Rack EPYCD8-2T, dem ASRock­Rack ROMED8-2T oder dem Super­Mi­cro H12SSL-NT.

AMDs EPYC kann jedoch auch paar­wei­se in der frei­en Wild­bahn agie­ren. Und dafür gibt ja die Dual-Sockel-Sys­te­me wor­in sich die klei­nen EPYCs nicht so ein­sam füh­len. Neben einer gro­ßen Aus­wahl von Boards für Rack­sys­te­me gibt es auch eine klei­ne Aus­wahl im SSI-CEB For­mat (E‑ATX). Unse­re Mit­glie­der Thor­sam und Sigh­tus haben sich solch gro­ßen Sys­te­me zusam­men­ge­baut.

Als Basis die­nen das neue Giga­byte MZ72-HB0 für rund 830 Euro und das alte Super­Mi­cro H11D­Si-NT Rev. 2.0 für rund 670 Euro. Lei­der ver­kauft Super­Mi­cro noch nicht das neue H12D­Si-NT.

Ver­gleichs­ta­bel­le:

Board Giga­byte MZ72-HB0 Super­Mi­cro H11D­Si-NT Rev. 2.0 Preis rund 830 Euro rund 670 Euro RAM 16x DDR4 16x DDR4 Strom­ver­sor­gung EPS 24+8+8 max. 2x 280W TDP EPS 24+8+8 max. 2x 225W TDP Anzahl PCIe x16 3x PCIe 4.0 x16 2x PCIe 3.0 x16 Anzahl PCIe x8 2x PCIe 4.0 x8 in x16 3x PCIe 3.0 x8 Anzahl M2 1x PCIe 4.0 x4 1x PCIe 3.0 x2 Anzahl NVE 2x PCIe 4.0 x4 ( U2 ) 2x PCIe 3.0 x4 (OCu­Link) Netz­werk Broad­com BCM57416 — 2x 10GBit/s Real­tek RTL8111F 1GBit/s Mgmt Intel X550-BT2 — 2x 10GBit/s Real­tek ? 1GBit/s Mgmt IPMI ASpeed AST 2500 (vol­ler Sup­port) ASpeed AST 2500 (Teil­sup­port — Rest per extra Lizenz)

Auf den ers­ten Blick fällt sofort der Preis­un­ter­schied zwi­schen dem Giga­byte und dem Super­Mi­cro Board auf — mal eben rund 160 Euro. Aller­dings bie­tet das Giga­byte Board auch PCIe 4.0 auf allen Slots, vol­les IPMI ohne Extra­kos­ten und auch die bes­se­re Strom­ver­sor­gung als das Super­Mi­cro Board.

In eini­gen Foren wur­de bzgl. der Strom­ver­sor­gung sogar berich­tet, dass das Super­Mi­cro Board hart an der Gren­ze von 100 Grad C auf den Span­nungs­wand­lern bei Belas­tung mit 2 EPYC 7702 (225W TDP) läuft. Dies konn­te beim Giga­byte mit 2 EPYC 7V12 (240W TDP) nicht im Ansatz beob­ach­tet wer­den. Immer­hin hat Giga­byte sogar die EYPC 7H12 hier­für frei­ge­ge­ben.

Beim Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting macht PCIe 4.0 der­zeit noch kein wirk­li­chen Unter­schied; ob die CPUs sta­bil mit vol­lem Boost lau­fen fällt jedoch direkt auf. Mit dem Nach­zie­hen von nVI­DIA mit PCIe 4.0 Kar­ten kann sich dies jedoch erheb­lich ändern. Daher ist das Giga­byte-Board einen Blick wert (sofern man es bekommt). Bei der P3D-Com­mu­ni­ty wer­den die­se Sys­te­me eh als Rechen­knech­te ver­wen­det.

Eine paar Impres­sio­nen:

Die Sys­te­me im Ein­satz:

Betrie­ben wer­den all die­se Sys­te­me selbst­ver­ständ­lich mit dem EPYC 7V12: Thor­sam hat einen Ver­brauch von 611 W mit dem Super­mi­cro Board bei Voll­aus­las­tung mit WCG (gemischt) bei rund 2,5 GHz auf allen 128 Ker­nen und 256 Threads gemes­sen. Sigh­tus hat sogar 650 W mit dem Giga­byte Board bei Voll­aus­las­tung mit Aste­ro­ids (AVX) auch bei rund 2,5 GHz auf allen 128 Ker­nen und 256 Threads gemes­sen; mit WCG waren sogar 3,2 GHz auf allen drin.

Was als Ergeb­nis bei BOINC raus­kommt erfah­ren wir am Mon­tag – es läuft ja die World Com­mu­ni­ty Grid Thor Chal­len­ge 2020 (3. Woche) und die Rech­ner arbei­ten flei­ßig mit. Aller­dings sind die Türen gera­de zu.…

Falls sich jemand fragt wie vie­le Dual Sockel EPYC Sys­te­me hier beim P3D-BOINC-Team lau­fen: Viel zu wenig!

Ein Aus­blick für die Zukunft:

Ande­re Her­stel­ler wol­len auch SSI-MEB (E‑ATX) kom­pa­ti­ble Dual-Sockel-SP3 Main­boards her­aus­brin­gen, dar­un­ter ASRock­Rack und Tyan. Bis dahin bleibt die Aus­wahl jedoch über­schau­bar. Sobald es die neu­en Boards gibt, wird das ein oder ande­re sicher­lich auch den Weg zum “Grü­nen Pla­ne­ten” fin­den. Fürs ers­te wer­den die bestehen­den Dual Sockel SP3 Sys­te­me Pla­net 3DNnow! reich­lich hel­fen bei künf­ti­gen DC Aktio­nen wie­der ver­stärkt anzu­grei­fen. Es dürf­te daher in Zukunft wie­der etwas mehr von “Grü­nen Pla­ne­ten” in der BOINC-Welt zu hören und zu lesen geben.

Ein gro­ßer Dank geht an die User Thor­sam und Sigh­tus von Pla­net 3DNow!

Links:

Giga­byte MZ72-HB0

Super­mi­cro H11D­Si-NT Rev. 2.0

WCG Thor Chal­len­ge 2020 bei WCG

WCG Thor Chal­len­ge 2020 bei P3D