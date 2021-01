Asus erhöht Preise für Mainboards und Grafikkarten

Das Hard­ware­jahr 2021 könn­te ein teu­res wer­den. Nach­dem die Kur­se für Kryp­to­wäh­run­gen wie Bit­coin und Ethe­re­um wei­ter stei­gen und Ein­fluss auf die Ver­füg­bar­keit und damit auch auf die Prei­se von Gra­fik­kar­ten haben dürf­ten, hat nun Asus auch offi­zi­ell ange­kün­digt, dass man die Preis­emp­feh­lun­gen für Main­boards und Gra­fik­kar­ten anhe­ben wird.

Juan Jose Guer­re­ro III, Tech­ni­cal Pro­duct Mar­ke­ting Mana­ger bei ASUS Com­pu­ter International:

“We have an announ­ce­ment in regards to MSRP pri­ce chan­ges that are effec­ti­ve in ear­ly 2021 for our award-win­ning seri­es of gra­phic cards and mother­boards. Our new MSRP reflects incre­a­ses in cost for com­pon­ents. ope­ra­ting cos­ts, and logisti­cal acti­vi­ties plus a con­ti­nua­tion of import tariffs. We worked clo­se­ly with our sup­ply and logistic part­ners to mini­mi­ze pri­ce incre­a­ses. ASUS great­ly appre­cia­tes your con­ti­nued busi­ness and sup­port as we navi­ga­te through this time of unpre­ce­den­ted mar­ket change.”

Quel­le: ASUS PC DIY Group (Face­book)