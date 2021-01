Nacht acht Jahren ist AMD mit dem XPC slim DA320 Barebone zurück bei Shuttle

In einer Pres­se­mit­tei­lung — Shut­tle goes AMD: Platz­spa­ren­des Bare­bo­ne für Ryzen-Pro­zes­so­ren — hat Shut­tle bekannt gege­ben, dass man mit dem XPC slim DA320 seit acht Jah­ren erst­mals wie­der auf ein Bare­bo­ne für AMD-Pro­zes­so­ren setzt. Es wer­den aller­dings nur APUs der Ryzen 2000 und 3000 Seri­en unter­stützt — das 1,3‑Liter-Barebone mit Sockel AM4 basiert auf einem Main­board mit A320-Chip­satz. Gleich­zei­tig gibt Shut­tle an, dass dies als ers­tes Modell für die­ses wie­der­be­leb­te Seg­ment zu ver­ste­hen ist.

XPC

DA320

AM4

AMD

TDP

HDMI

DA320

POS

POI

Der Shut­tleist laut Shut­tle ein robus­tes 1,3‑Liter-Barebone mit SockelfürDesk­top-Pro­zes­so­ren mit inte­grier­ter Rade­on Vega Gra­fik­ein­heit und bis zu 65 Watt. Es unter­stützt den gleich­zei­ti­gen Betrieb von drei Ultra HD-Dis­plays über2.0 und Dis­play­Po­rt 1.4. Dual Giga­bit-Netz­werk, acht USB-Ports und zwei COM-Ports sind eben­falls vor­han­den. Das fla­che Metall­ge­häu­se mit VESA-Hal­te­rung, die viel­fäl­ti­gen Anschluss­mög­lich­kei­ten und der zuver­läs­si­ge Betrieb bei bis zu 50 °C Umge­bungs­tem­pe­ra­tur sol­len daside­al für pro­fes­sio­nel­le Anwen­dungs­be­rei­che wie zum Bei­spiel Digi­tal Signa­ge,, Spiel­au­to­ma­ten, Büro, Gesund­heits­we­sen und Indus­trie machen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen hält die Pro­dukt­sei­te bei Shut­tle bereit. Die unter­stütz­ten Pro­zes­so­ren sowie die Spei­cher­kom­pa­ti­bi­li­täts­lis­te fin­det Ihr hier.

Die unver­bind­li­che Preis­emp­feh­lung von Shut­tle für das XPC Bare­bo­ne DA320 liegt bei 236,- Euro (inkl. 19% MwSt.) Bei den ers­ten Anbie­tern ist das Bare­bo­ne bereits ab knapp 217 Euro erhältlich.