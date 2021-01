US-Regierung widerruft Ausnahmegenehmigungen für Belieferung von Huawei

Die US-Regie­rung unter Noch-Prä­si­dent Trump hat die im ver­gan­ge­nen Jahr aus­ge­stell­ten Aus­nah­me­ge­neh­mi­gun­gen für die Belie­fe­rung der chi­ne­si­schen Fir­ma Hua­wei wider­ru­fen. Laut Anga­ben von Reu­ters schließt dies neben Intel auch wei­te­re Han­dels­part­ner von Hua­wei ein und könn­te damit auch AMD betreffen.

“In an email seen by Reu­ters docu­men­ting the actions, the Semi­con­duc­tor Indus­try Asso­cia­ti­on said on Fri­day the Com­mer­ce Depart­ment had issued “intents to deny a signi­fi­cant num­ber of licen­se requests for exports to Hua­wei and a revo­ca­ti­on of at least one pre­vious­ly issued licen­se.” Sources fami­li­ar with the situa­ti­on, who spo­ke on con­di­ti­on of anony­mi­ty, said the­re was more than one revocation.”

Quel­le: Trump slams China’s Hua­wei, hal­ting ship­ments from Intel, others (Reu­ters)