AMD AGESA Combo-AM4v2Pi 1.2.0.0 mit Resizable BAR für Nvidia-Grafikkarten?

Nach­dem wir am Sams­tag noch berich­te­ten, dass die AGESA Com­bo-AM4­v2­Pi 1.2.0.0 kaum neue Funk­tio­nen beinhal­ten wür­de gibt es nun gegen­tei­li­ge Aus­sa­gen dazu im Inter­net. Es soll noch kei­ne Infor­ma­tio­nen dazu geben, da die Inhal­te angeb­lich noch unter NDA ste­hen wür­den. Bereits am Frei­tag hat­te MSI aller­dings einen Fahr­plan zum Update mit der neu­en AGESA ver­öf­fent­licht und ange­kün­digt, dass die Funk­ti­on “Opti­mi­zed Resizab­le BAR (Re-Size BAR)” für Nvi­dia-Gra­fik­kar­ten ent­hal­ten sein wird.

AGESA steht für AMD Gene­ric Encap­su­la­ted Sys­tem Archi­tec­tu­re und bil­det das Grund­ge­rüst zur Initia­li­sie­rung von AMD-Pro­zes­so­ren in der Pha­se des Power-On-Self-Test (POST) nach dem Ein­schal­ten des Sys­tems. Dar­auf basie­rend ent­wi­ckeln die Main­board-Her­stel­ler ihre Firm­ware (ali­as BIOS ali­as UEFI), aller­dings immer auf Basis einer von AMD her­aus­ge­ge­be­nen AGESA-Version.

Die neue AGE­SA-Ver­si­on soll laut Yuri Bubliy unter ande­rem fol­gen­de Neue­run­gen bringen:

I see inte­res­ting infor­ma­ti­on that AGESA 1.2.0.0 con­tains only “bug fixes”. It does not. SMU 56.44.00 con­tains a num­ber of impro­ve­ments to the Cur­ve + impro­ve­ments for the dLDO injec­tor. Also AGESA 1.2.0.0 has no pro­blems with WHEA on FCLK 1900.

(This only app­lies to Zen 3)

— Yuri Bubliy (@1usmus) Janu­a­ry 16, 2021