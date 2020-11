ASUS nun auch mit Ryzen 5000 Beta-BIOS für X470/B450-Mainboards

Bis­her war für den Betrieb der neu­en Ryzen-5000-Pro­zes­so­ren der Fami­lie “Ver­meer” ein Main­board mit 500er Chip­satz not­wen­dig, also X570, B550 oder A520. AMD hat­te ange­kün­digt, den Board-Part­nern bis Janu­ar 2021 ent­spre­chen­de AGE­SA-Ver­sio­nen zur Ver­fü­gung zu stel­len, um auch die “alten” Main­boards mit X470- und B450-Chip­satz Ver­meer-taug­lich machen zu kön­nen. Inof­fi­zi­ell geht sowie­so wesent­lich mehr: eini­ge Tüft­ler haben bereits A320-Main­boards mit Ver­meer-BIOS geimpft und damit star­ten können.

Ende Okto­ber war bereits Giga­byte mit ers­ten Beta-BIOS-Ver­sio­nen für sei­ne B450-Boards vor­ge­prescht, hat­te die­se aber nach kur­zer wie­der kom­men­tar­los wie­der zurück­ge­zo­gen. Inzwi­schen sind sie wie­der online. Vor eini­gen Tagen hat ASRock sei­ne B450-Pla­ti­nen mit einem Ver­meer-kom­pa­ti­blen BIOS ver­sorgt – inter­es­san­ter­wei­se ohne expli­zi­ten Zusatz “Beta – und heu­te nun kommt ASUS mit deut­lich als Beta gekenn­zeich­ne­ten Ver­sio­nen her­aus. Hier am Bei­spiel des ASUS Prime B450M‑A:

Ver­si­on 2406 Beta Ver­si­on 2020/11/24 10.36 MBytes

PRIME B450M‑A BIOS 2406

1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.8.0 for new CPU support

2. It’s high­ly recom­men­ded not to update this beta BIOS when using AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 3000 Series/ 2000 Series/ 1000 Series/ A‑Series Desk­top Processors.

3. This beta BIOS can’t be reversed.