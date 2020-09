AGESA Combo-AM4v2PI 1.1.0.0 mit offiziellem Vermeer-Support und “PBO Fmax Enhancer” bei Asus

Im Forum von Overclock.net ist ein Vor­ab-BIOS (wohl eine Alpha-Ver­si­on) zum ASUS ROG Cross­hair VIII Impact auf­ge­taucht, dass auf der AGE­SA-Ver­si­on Com­bo-AM4­v2­PI 1.1.0.0 basiert. Dies soll neben dem offi­zi­el­len Sup­port für die kom­men­den Zen 3 Pro­zes­so­ren (“Ver­meer”) auch ein Fea­ture namens “PBO Fmax Enhan­cer” ent­hal­ten, was wohl erneut Boost-Ver­bes­se­run­gen — aller­dings exklu­siv von Asus für die eige­nen Main­boards brin­gen — soll.

Die offi­zi­el­le Unter­stüt­zung von den kom­men­den Zen 3 Pro­zes­so­ren mit dem Code­na­men Ver­meer soll mit die­ser BIOS-Ver­si­on erfol­gen, da es auf dem AGESA Com­bo-AM4­v2­PI 1.1.0.0 basiert. Die­se Pro­zes­so­ren wer­den am 8. Okto­ber vor­ge­stellt, was aber nicht dem offi­zi­el­len Markt­start ent­spre­chen dürf­te. Dann wür­den wir die­ses BIOS-Update näm­lich bereits für viel mehr Main­boards in einer fina­len Ver­si­on sehen.

Die­ses Fea­ture wur­de von Asus ent­wi­ckelt. Im Forum von Overclock.net von The Stilt zu lesen, dass es einen ver­bes­ser­ten durch­schnitt­li­chen Boost-Takt ermög­li­chen soll. Aller­dings kommt es dabei auch auf die Qua­li­tät der CPU an, da die­se indi­vi­du­ell ver­schie­de­nen Tak­te errei­chen kön­nen. Bei man­chen Pro­zes­so­ren kann es sogar wohl zu einer Ver­schlech­te­rung der Ergeb­nis­se kom­men.

“The fea­ture is cal­led as “PBO Fmax Enhan­cer”, and it will be avail­ab­le in the “Ai Tweaker/Precision Boost Over­ri­de” ‑menu among with other of the “Pre­cisi­on Boost Over­ri­de” rela­ted opti­ons, on com­pa­ti­ble ASUS mother­boards. This fea­ture is exclu­si­ve to Zen 2 based Ryzen 3000-seri­es CPUs (“Matis­se” & “Star­s­hip”) and it will work on both, the con­su­mer (AM4) and HEDT (sTRX40) plat­forms.”

Quel­le: The Stilt auf Overclock.net