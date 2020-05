AMD nennt Verbesserungen von AGESA 1.0.0.5

Das AGESA in der Ver­si­on 1.0.0.4 war im Novem­ber 2019 mit mehr als 100 Ver­bes­se­run­gen für Sockel AM4 Main­boards von MSI als ers­tem Her­stel­ler ange­kün­digt wor­den. In der ver­gan­ge­nen Woche war erneut MSI mit neu­en BIOS-Ver­sio­nen auf Basis von AGE­SA-Code 1.0.0.5 vor­ge­prescht, wie unse­re Leser in einer User-News mel­de­ten. Zu die­sem Zeit­punkt war aller­dings noch nicht bekannt, was die neue Ver­si­on an Ände­run­gen ent­hielt. Das hat AMD nun in einem Betrag auf Red­dit kom­mu­ni­ziert:

Chan­ge log for AGESA 1005

Rol­lup of 1004a, ab, abb, abba patches into a sin­gle release

Fixed a PCIe® lane con­fi­gu­ra­ti­on issue on the AMD Ryzen™ 3 PRO 2100GE

Resol­ved an inter­mit­tent vir­tu­al memo­ry error with Real­tek onboard LAN

Impro­ved POST with select Micron DDR4-3200 memo­ry ICs

Opti­mi­zed PCIe® firm­ware to impro­ve sta­bi­li­ty and inter­ope­ra­bi­li­ty

Der ers­te Punkt des Chan­ge­logs irri­tiert ein wenig, da das erwähn­te Namens­cha­os bei Ver­si­on 1.0.0.3 war, nicht bei 1.0.0.4. Aber die dar­auf fol­gen­den Infor­ma­tio­nen sind neu.

AGESA und SMU

AGESA steht für AMD Gene­ric Encap­su­la­ted System Archi­tec­tu­re und bil­det das Grund­ge­rüst zur Initia­li­sie­rung von AMD-Pro­zes­so­ren in der Pha­se des Power-On-Self-Test (POST) nach dem Ein­schal­ten des Sys­tems. Dar­auf basie­rend ent­wi­ckeln die Main­board-Her­stel­ler ihre Firm­ware (ali­as BIOS ali­as UEFI), aller­dings immer auf Basis einer von AMD her­aus­ge­ge­be­nen AGE­SA-Ver­si­on.

Die System Manage­ment Unit (SMU) in Pro­zes­so­ren von AMD steu­ert ver­schie­de­ne Funk­tio­nen der CPU wie Ener­gie­spar­funk­tio­nen und die Boost-Funk­ti­on. Die SMU kann im Gegen­satz zur AGESA nicht von den Main­board-Her­stel­lern ver­än­dert wer­den.

AGESA Versionen im Überblick