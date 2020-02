ASRock mit AMD AGESA 1.0.0.4 Patch B für viele 300er-Chipsatz Mainboards

Nach­dem das AGESA in der Ver­si­on 1.0.0.4 für den Novem­ber 2019 mit mehr als 100 Ver­bes­se­run­gen für Sockel AM4 Main­boards von MSI als ers­tem ange­kün­digt wor­den war, sah die Pla­nung ein Erschei­nen von neu­en BIOS-Ver­sio­nen für die Main­boards mit 300er- und 400er-Chip­sät­zen eigent­lich bis Ende Novem­ber vor. Eini­ge Main­board­her­stel­ler konn­ten die­sen Zeit­plan aber nicht ganz ein­hal­ten und so hat ASRock jetzt in den letz­ten zwei Wochen für sehr vie­le Main­boards mit den älte­ren Chip­sät­zen X370, B350 und A320 BIOS-Ver­sio­nen mit dem AGESA 1.0.0.4 Patch B nach­ge­reicht.

Die Lis­te der Main­boards ist sehr lang, dabei haben wir nur die­je­ni­gen auf­ge­führt, die in Deutsch­land ver­kauft wer­den oder wur­den. Auf­fäl­lig ist, dass ASRock auch qua­si alle Main­boards mit dem A320 Chip­satz mit einem neu­en BIOS ver­sorgt hat. Teil­wei­se wur­den die Boards aber auch seit August mit kei­nem neu­en BIOS ver­se­hen und das berüch­tig­te “ABBA-AGESA” sogar­über­sprun­gen.

Die neu­en BIOS-Updates wer­den auf dem AGESA 1.0.0.4 Patch B oder kurz 1.0.0.4b basie­ren, AMD spricht aller­dings in der Ankün­di­gung auf Red­dit von AGESA 1004 und von über 150 Ver­än­de­run­gen, nach­dem MSI zuvor bereits von über 100 gespro­chen hat­te.

Laut AMD wer­den nun nicht nur die Ryzen 3000, son­dern auch alle ande­ren mit dem Sockel AM4 kom­pa­ti­blen Pro­zes­so­ren — Sum­mit Ridge, Pin­na­cle Ridge und Raven Ridge — dank einer wie­der­ver­ei­nig­ten Code­ba­sis unter­stützt.

AGESA 1004 is the “big one” that reu­ni­tes the code­ba­se for all AM4-com­pa­ti­ble pro­ces­sors. Up until now, 3rd Gen Ryzen has been a fork of the main­li­ne. So, if you have an older Ryzen CPU and have been wai­ting for a major AGESA release: this is it! This will allow mother­board ven­dors to uni­fy their CPU and chip­set sup­port lists on one code­ba­se.

Quel­le: AMD