AGESA Combo-AM4v2PI 1.0.0.2 und Combo-AM4 1.0.0.6 schließen Sicherheitslücke bei AMD-APUs

In einer Pres­se­mit­tei­lung hat Giga­byte bekannt gege­ben, dass die AGE­SA-Ver­sio­nen Com­bo-AM4­v2­PI 1.0.0.2 und Com­bo-AM4 1.0.0.6 für AMDs AM4-Main­boards eine im Juni bekannt gewor­de­ne Sicher­heits­lü­cke — SMM Call­out Pri­vi­le­ge Esca­la­ti­on (CVE-2020–12890)- schlie­ßen. Die­se hat nach Anga­ben von AMD nur Pro­zes­so­ren mit inte­grier­ter Gra­fik (APUs) betrof­fen, die zwi­schen 2016 und 2019 vor­ge­stellt wur­den.

Die SMM Call­out Pri­vi­le­ge Esca­la­ti­on (CVE-2020–12890) benö­tigt einen phy­si­schen Zugang oder Admi­nis­tra­tor­be­rech­ti­gun­gen und ermög­licht die Mani­pu­la­ti­on der AMD Gene­ric Encap­su­la­ted Sys­tem Archi­tec­tu­re (AGESA) wodurch belie­bi­ger Code aus­ge­führt wer­den kann.

“AMD belie­ves this only impacts cer­tain cli­ent and embed­ded APU pro­ces­sors laun­ched bet­ween 2016 and 2019. AMD has deli­ve­r­ed the majo­ri­ty of the updated ver­si­ons of AGESA to our mother­board part­ners and plans to deli­ver the remai­ning ver­si­ons by the end of June 2020. AMD recom­mends fol­lowing the secu­ri­ty best prac­ti­ce of kee­ping devices up-to-date with the latest patches. End users with ques­ti­ons about whe­ther their sys­tem is run­ning on the­se latest ver­si­ons should con­ta­ct their mother­board or ori­gi­nal equipment/system manu­fac­tu­rer.”