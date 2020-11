ASRock prescht mit BIOS-Support für Vermeer auf B450-Boards vor

Nach ursprüng­li­cher Pla­nung von AMD hät­te es für die alten Platt­for­men vor X570, B550 und A520 gar kei­nen Sup­port mehr geben sol­len für die neu­en Ryzen-5000-Pro­zes­so­ren der Ver­meer-Fami­lie auf Basis der Zen-3-Archi­tek­tur. Erst ein ordent­li­cher Shit­s­torm auf­ge­brach­ter Anwen­der, die sich im ungüns­tigs­ten Fall erst kürz­lich ein B450-Main­board zuge­legt hat­ten, bewog AMD zum Umden­ken. Im Janu­ar 2021 sol­len daher Beta-BIOS-Ver­sio­nen für die Main­boards der 400er Fami­lie mit Ver­meer-Sup­port nach­ge­scho­ben werden.

So lan­ge woll­te Her­stel­ler ASRock wohl nicht war­ten und hat gestern bereits BIOS-Updates für vie­le sei­ner Main­boards der B450-Fami­lie ver­öf­fent­licht. Konkret:

Modell BIOS-Ver­si­on ASRock B450M /ac 2.30 ASRock B450M /ac R2 .0 2.30 ASRock B450M Pro4‑F 2.40 ASRock B450M Steel Legend 3.60 ASRock B450M-HDV R4 .0 4.10 ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac 4.20 ASRock B450M-HDV 4.20 ASRock B450 Pro4 4.50 ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 4.50 ASRock B450 Pro4 R2 .0 4.50 ASRock B450M Pro4 4.60 ASRock B450M Pro4 R2 .0 4.60

In den Release-Notes gibt ASRock nur kurz und knapp an “Opti­mi­ze sys­tem per­for­mance with AMD Ryzen™ 5000 Seri­es Desk­top Pro­ces­sors”. Inter­es­san­ter­wei­se ist weder ange­ge­ben, dass es sich um ein Beta-BIOS han­delt, noch dass bzw. ob mit dem Flas­hen die­ser Ver­si­on die Unter­stüt­zung für die älte­ren Ryzen-Genera­tio­nen ent­fällt, obwohl das sei­ner­zeit ja die Begrün­dung von AMD war, war­um nicht alle Ryzens unter­stützt wer­den kön­nen; weil der BIOS-Chip zu klein sei. Es han­delt sich aber um 16-MB-Updates, nicht um 32 MB. Trotz­dem darf davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass bei die­sen Ver­sio­nen Zen 1/2 nicht im Fokus der Auf­merk­sam­keit stand, wes­halb Benut­zer die­ser Ryzen-Genera­tio­nen lie­ber bei einer älte­ren BIOS-Ver­si­on blei­ben sollten.

