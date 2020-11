AMD Smart Access Memory benötigt Mainboard mit 500er-Chipsatz und AGESA Combo-AM4v2Pi 1.1.0.0

Die von AMD im Rah­men der Prä­sen­ta­ti­on zur Rade­on RX 6000er Serie vor­ge­stell­te Tech­nik mit dem Namen Smart Access Memo­ry wird neben einer Rade­on RX 6000 Gra­fik­kar­te und einem Ryzen 5000 Pro­zes­sor auch ein Main­board mit 500er-Chip­satz — also X570 oder B550 — und min­des­tens ein BIOS auf der Basis der AGESA Com­bo-AM4­v2­Pi 1.1.0.0 Ver­si­on benö­ti­gen. Zusätz­lich muss der noch nicht ver­öf­fent­li­che Gra­fik­trei­ber in der Ver­si­on 20.11.2 instal­liert sein. Damit soll dann der Pro­zes­sor auf den gesam­ten Gra­fik­kar­ten­spei­cher zugrei­fen kön­nen, was zu mehr Per­for­mance füh­ren soll.

Smart Access Memory

Die­se Vor­aus­set­zun­gen hat AMD auf einer eigens für Smart Access Memo­ry ein­ge­rich­te­ten Web­sei­te ver­öf­fent­licht. Das Fea­ture soll in einem Sys­tem mit der genann­ten Hard­ware von AMD bis zu 11 Pro­zent mehr Per­for­mance bei Spie­len ermög­li­chen. In den von AMD genann­ten Bei­spie­len liegt die Mehr­per­for­mance zwi­schen 5 und 11 Pro­zent. Ob alle Spie­le von Smart Access Memo­ry pro­fi­tie­ren dürf­te sich dann bei den unab­hän­gi­gen Tests am 5. Novem­ber zei­gen.

Was ist AGESA ?

AGESA steht für AMD Gene­ric Encap­su­la­ted Sys­tem Archi­tec­tu­re und bil­det das Grund­ge­rüst zur Initia­li­sie­rung von AMD-Pro­zes­so­ren in der Pha­se des Power-On-Self-Test (POST) nach dem Ein­schal­ten des Sys­tems. Dar­auf basie­rend ent­wi­ckeln die Main­board-Her­stel­ler ihre Firm­ware (ali­as BIOS ali­as UEFI), aller­dings immer auf Basis einer von AMD her­aus­ge­ge­be­nen AGE­SA-Ver­si­on.

AGESA-Versionen im Überblick