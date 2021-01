Erste Mainboards mit AMD AGESA Combo-AM4v2Pi 1.2.0.0

Nach­dem eini­ge Main­board­her­stel­ler die aktu­ells­te AGESA Com­bo-AM4­v2­Pi 1.1.9.0 für AMD-Main­boards eigent­lich erst bis Ende Janu­ar aus­rol­len woll­ten, hat sich jetzt mit der AGESA Com­bo-AM4­v2­Pi 1.2.0.0 nun bereits der nächs­te Ent­wick­lungs­schritt in ers­ten Beta-BIOS-Ver­sio­nen gezeigt, der aller­dings nur klei­ne­re Feh­ler behe­ben und kei­ne neu­en Funk­tio­nen brin­gen soll.

AGESA steht für AMD Gene­ric Encap­su­la­ted Sys­tem Archi­tec­tu­re und bil­det das Grund­ge­rüst zur Initia­li­sie­rung von AMD-Pro­zes­so­ren in der Pha­se des Power-On-Self-Test (POST) nach dem Ein­schal­ten des Sys­tems. Dar­auf basie­rend ent­wi­ckeln die Main­board-Her­stel­ler ihre Firm­ware (ali­as BIOS ali­as UEFI), aller­dings immer auf Basis einer von AMD her­aus­ge­ge­be­nen AGESA-Version.

Löb­li­cher­wei­se kamen die letz­ten Infor­ma­tio­nen zu den Ver­än­de­run­gen in den AGE­SAs von AMD selbst, da man dort seit der Ver­si­on 1.1.0.0 wie­der ange­fan­gen hat die­se zu doku­men­tie­ren.

Dem­nach hat die Ver­si­on 1.1.9.0 neben all­ge­mei­nen Sta­bi­li­täts­ver­bes­se­run­gen auch sol­che für das Über­tak­ten des Fabrik-Tak­tes (FCLK) im Bereich 1.800–2.000 MHz gebracht.

Dazu wird nun der S0i3-Stand­by­mo­dus von Win­dows 10 unter­stützt, sowie pas­siv­ge­kühl­te X570-Motherboards.

Für das Asus TUF-GAMING-B550M-PLUS und das Asus TUF-GAMING-B550M-PLUS-WIFI sind nun aller­dings bereits Beta-BIOS-Ver­sio­nen auf den Down­load­ser­vern von Asus auf­ge­taucht, die auf dem AGESA Com­bo-AM4­v2­Pi 1.2.0.0 aufbauen.

