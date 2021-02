AMDs Markenname ist der schnellstwachsende im US-Technologiebereich

Laut dem Brand Finan­ce Brand­di­rec­to­ry hat AMD bei der Bewer­tung des Mar­ken­na­mens im ver­gan­ge­nen stark auf­ge­holt. Dort bezif­fert man den Wert des Mar­ken­na­mens nun auf 2,1 Mil­li­ar­den US-Dol­lar was einem Zuwachs von 89 Pro­zent gegen­über dem vor­her­ge­hen­den Jahr ent­spricht. Nach Tes­la (+ 158%) ist man damit der zweit­schnell­wach­sen­de Mar­ken­wert bei den US-Fir­men und Num­mer Eins beim Wachs­tum im Technologiesektor.

In dem US 500 Ran­king der wert­volls­ten und stärks­ten Mar­ken­na­men ame­ri­ka­ni­scher Fir­men belegt AMD damit den 287. Platz, konn­te sich aber im Vor­jah­res­ver­gleich um fast 200 Plät­ze steigern.

AMD (up 89% to US$2.7 bil­li­on) is the fas­test gro­wing tech brand, the second-fas­test gro­wing brand in the US over­all and the big­gest mover in the ran­king this year, jum­ping up 186 spots from 473rd to 287th.

The impres­si­ve growth of the AMD brand can be attri­bu­t­ed to the high­ly anti­ci­pa­ted upco­m­ing launch of its Ryzen 5000 Mobi­le seri­es, which pro­mi­ses a decent advan­ta­ge over the Intel Core i7-1165­G7 and pre­vious Ryzen 4000 mobi­le pro­ces­sors thanks to a lon­ger bat­te­ry life, 7nm pro­ces­sor and 8‑core x86 CPU for ultrat­h­in lap­tops. Addi­tio­nal­ly, Sam­sung has con­fir­med that its next chip­set will fea­ture AMD RDNA 2‑based gra­phics – the same tech­no­lo­gy in some of the best gra­phics cards avail­ab­le, as well as the PS5 and Xbox Seri­es X.

Quel­le: BRAND FINANCE US 500 2021