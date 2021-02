AMD Chipsatz-Treiber Adrenalin Edition 2.13.27.501

Die aktu­el­le Ver­si­on des AMD Chip­satz-Trei­bers für Win­dows 10 beinhal­tet eini­ge Sta­bi­li­täts­ver­bes­se­run­gen. Außer­dem lis­tet AMD bei den im Paket ent­hal­te­nen Ein­zel­trei­bern die Ver­än­de­run­gen expli­zit auf und gibt an, wel­che Trei­ber­ver­sio­nen sich geän­dert haben, mitt­ler­wei­le sogar, wes­halb. So gibt es mit 6.0.0.9 eine neue Ver­si­on des Ryzen Power Plan.

Release Highlights

Gene­ral sys­tem sta­bi­li­ty improvements.

Fixed Issues

The chip­set instal­ler .exe help switch is enab­led with the com­mand line instal­la­ti­on instructions.

Known Issues

Manu­al sys­tem restart requi­red on Non-Eng­lish OS after the instal­la­ti­on is completed.

after the instal­la­ti­on is completed. A Win­dows ® Instal­ler pop-up mes­sa­ge may appe­ar during install.

Instal­ler pop-up mes­sa­ge may appe­ar during install. The unin­stal­la­ti­on log may not be gene­ra­ted in silent mode.

Chipset Support

Windows® 10

Chipset Supported AMD TRX40 Yes AMD X570 Yes AMD B550 Yes AMD A520 Yes AMD X399 Yes AMD X470 Yes AMD B450 Yes AMD X370 Yes AMD B350 Yes AMD A320 Yes

Processor Support

Windows® 10

Processor Supported AMD Ryzen™ 5000 Seri­es Desk­top Processors Yes 1st/2nd/3rd Gen AMD Ryzen™ Thre­ad­rip­per™ Processors Yes 3rd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Processors Yes AMD Ryzen™ Desk­top Pro­ces­sors with Rade­on™ Graphics Yes AMD Ryzen™ Mobi­le Pro­ces­sors with Rade­on™ Graphics Yes 1st/2nd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Processors Yes 2nd Gen AMD Ryzen™ Desk­top Processors Yes 7th Gen AMD A‑Series Processors Yes

Package Contents

The AMD Ryzen™ Chip­set Dri­ver instal­la­ti­on packa­ge con­tains various inde­pen­dent dri­vers desi­gned to sup­port the fol­lowing Micro­soft® Win­dows® plat­forms. Ope­ra­ting Sys­tem sup­port may vary depen­ding on your spe­ci­fic AMD product